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Коды для Anime Royale (январь 2025)

12.01.2025
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Обновлено 11 января 2025 года: Проверены новые коды для Anime Royale!

Если вы хотите пополнить запасы ресурсов в Anime Royale, мы собрали все активные коды для игры в Roblox, чтобы вы смогли получить Ценные Пальцы, Повторы, Алмазы, Кристаллы Статистики и многое другое.

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Активные коды для Anime Royale (Январь 2025 года)

На текущий момент вы можете использовать эти коды для получения бесплатных наград:

  • TYBWGEMS — 20 повторов, 1 500 алмазов (НОВИНКА!)
  • Mugetsu — 2 000 алмазов, 20 повторов, 1 супер удачное зелье
  • Quincy — 10 повторов, 1 кекс
  • Shinigami — 10 повторов, 1 удачное зелье
  • HappyNewYear!! — 2 000 алмазов, 100 повторов, 1 кекс
  • INC — 20 повторов, 1 супер удачное зелье
  • HappyEarlyNewYear! — 5 кристаллов статистики, 1 500 алмазов, 20 повторов, 5 осколков статистики
  • SetYourHeartAblaze — 5 осколков статистики, 1 супер удачное зелье, 1 удачное зелье, 15 повторов, 1 500 алмазов
  • JustARandomCode — 1 кекс, 1 700 алмазов, 10 повторов, 2 осколка статистики
  • Jolly — 15 повторов
  • SecretChristmasCode2024 — 1 кекс, 5 осколков статистики, 5 Ценных Пальцев, 20 повторов
  • Christmas2024 — 1 удачное зелье, 20 повторов
  • HappyHolidaysEveryone! — 5 кристаллов статистики, 5 повторов, 5 осколков статистики
  • MaintenanceWorldRecord — 1 кекс, 5 осколков статистики, 5 Ценных Пальцев, 150 повторов
  • FixFixFix — 1 500 алмазов, 10 повторов, 5 Ценных Пальцев
  • SubToToadBoi — 1 повтор, 100 алмазов
  • SubToVanilla — 1 повтор, 100 алмазов
  • SubToMozKing — 1 повтор, 100 алмазов
  • StopTheVoloLaborPls — 15 повторов, 5 Ценных Пальцев

Истекшие коды для Anime Royale

Ниже приведены коды, которые больше не действительны на январь 2025 года:

  • RealFixes
  • Fixes
  • Shutdown!
  • 35kLikes!
  • SuperBooghan
  • TrailerCode6194
  • SorryForDelayAgainV2
  • PlsStopUpdatingAt6AmImTired
  • SpoofFightsCyclones
  • Wish
  • SorryForDelayAgain
  • Perfect
  • RoyalePass
  • Titans
  • SorryForDelay!!
  • 8KActiveTysm
  • IAmAtomic!
  • HappyLateHalloween
  • Shadow
  • CheersToRellHawk
  • 25KLIKES
  • 30KFAVS
  • THANKYOUFORWAITING
  • Update2
  • SpookySeason
  • MiniUpdate
  • SorryForDelay
  • 100KMEMBERS

Как активировать коды в Anime Royale

Чтобы использовать коды в Anime Royale, запустите игру в Roblox и следуйте следующим шагам:

  1. Коды Anime Royale отличаются от большинства других. Сначала войдите в мир хаб и найдите зону с надписью Коды. Это место находится между Рейдами и Испытаниями.

  2. Подойдите к святыне под знаком «Коды».

  3. Как только вы подойдете к святыни, автоматически появится строка для ввода кода. Введите код и нажмите «Активировать», чтобы получить награды.

Почему мой код Anime Royale не работает?

Если ваш код не работает, возможно, вы ввели его неверно. Убедитесь, что код введен точно так же, как в разделе активных. Вы можете скопировать и вставить коды из этой статьи в игру, чтобы избежать ошибок.

Также вероятно, что код истек или уже был использован. Если вы его уже использовали, появится сообщение о том, что код уже активирован. Если код истек, он будет показан как недействительный.

Как получить больше кодов для Anime Royale

Чтобы найти дополнительные коды для Anime Royale, вступите в официальный сервер Discord игры. Перейдите в канал Game Announcements. Каждый раз, когда добавляется новый код, разработчики публикуют его здесь, чтобы вы могли его сразу использовать.

Что такое Anime Royale в Roblox?

Anime Royale — это игра в жанре защиты башен, где игрокам необходимо защищать миры любимых аниме. Здесь вы встретите знакомых персонажей из таких шоу, как Naruto, Dandadan, Demon Slayer и Dragon Ball Z. Вы можете вербовать армию известных героев и злодеев, чтобы защитить свою базу в различных режимах.

По мере прохождения сюжетных миссий и других испытаний вы будете сталкиваться с опасными противниками из мира аниме и собирать ресурсы, улучшая свои единицы для новых вызовов. Сможете ли вы повести самых сильных бойцов аниме в бой?

Источник: IGN

ПульсХаб
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