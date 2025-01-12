Обновлено 11 января 2025 года: Проверены новые коды для Anime Royale!

Если вы хотите пополнить запасы ресурсов в Anime Royale, мы собрали все активные коды для игры в Roblox, чтобы вы смогли получить Ценные Пальцы, Повторы, Алмазы, Кристаллы Статистики и многое другое. Реклама

Активные коды для Anime Royale (Январь 2025 года)

На текущий момент вы можете использовать эти коды для получения бесплатных наград:

TYBWGEMS — 20 повторов, 1 500 алмазов (НОВИНКА!)

— 20 повторов, 1 500 алмазов (НОВИНКА!) Mugetsu — 2 000 алмазов, 20 повторов, 1 супер удачное зелье

— 2 000 алмазов, 20 повторов, 1 супер удачное зелье Quincy — 10 повторов, 1 кекс

— 10 повторов, 1 кекс Shinigami — 10 повторов, 1 удачное зелье

— 10 повторов, 1 удачное зелье HappyNewYear!! — 2 000 алмазов, 100 повторов, 1 кекс

— 2 000 алмазов, 100 повторов, 1 кекс INC — 20 повторов, 1 супер удачное зелье

— 20 повторов, 1 супер удачное зелье HappyEarlyNewYear! — 5 кристаллов статистики, 1 500 алмазов, 20 повторов, 5 осколков статистики

— 5 кристаллов статистики, 1 500 алмазов, 20 повторов, 5 осколков статистики SetYourHeartAblaze — 5 осколков статистики, 1 супер удачное зелье, 1 удачное зелье, 15 повторов, 1 500 алмазов

— 5 осколков статистики, 1 супер удачное зелье, 1 удачное зелье, 15 повторов, 1 500 алмазов JustARandomCode — 1 кекс, 1 700 алмазов, 10 повторов, 2 осколка статистики

— 1 кекс, 1 700 алмазов, 10 повторов, 2 осколка статистики Jolly — 15 повторов

— 15 повторов SecretChristmasCode2024 — 1 кекс, 5 осколков статистики, 5 Ценных Пальцев, 20 повторов

— 1 кекс, 5 осколков статистики, 5 Ценных Пальцев, 20 повторов Christmas2024 — 1 удачное зелье, 20 повторов

— 1 удачное зелье, 20 повторов HappyHolidaysEveryone! — 5 кристаллов статистики, 5 повторов, 5 осколков статистики

— 5 кристаллов статистики, 5 повторов, 5 осколков статистики MaintenanceWorldRecord — 1 кекс, 5 осколков статистики, 5 Ценных Пальцев, 150 повторов

— 1 кекс, 5 осколков статистики, 5 Ценных Пальцев, 150 повторов FixFixFix — 1 500 алмазов, 10 повторов, 5 Ценных Пальцев

— 1 500 алмазов, 10 повторов, 5 Ценных Пальцев SubToToadBoi — 1 повтор, 100 алмазов

— 1 повтор, 100 алмазов SubToVanilla — 1 повтор, 100 алмазов

— 1 повтор, 100 алмазов SubToMozKing — 1 повтор, 100 алмазов

— 1 повтор, 100 алмазов StopTheVoloLaborPls — 15 повторов, 5 Ценных Пальцев

Истекшие коды для Anime Royale

Ниже приведены коды, которые больше не действительны на январь 2025 года:

RealFixes

Fixes

Shutdown!

35kLikes!

SuperBooghan

TrailerCode6194

SorryForDelayAgainV2

PlsStopUpdatingAt6AmImTired

SpoofFightsCyclones

Wish

SorryForDelayAgain

Perfect

RoyalePass

Titans

SorryForDelay!!

8KActiveTysm

IAmAtomic!

HappyLateHalloween

Shadow

CheersToRellHawk

25KLIKES

30KFAVS

THANKYOUFORWAITING

Update2

SpookySeason

MiniUpdate

SorryForDelay

100KMEMBERS

Как активировать коды в Anime Royale

Чтобы использовать коды в Anime Royale, запустите игру в Roblox и следуйте следующим шагам:

Коды Anime Royale отличаются от большинства других. Сначала войдите в мир хаб и найдите зону с надписью Коды. Это место находится между Рейдами и Испытаниями. Подойдите к святыне под знаком «Коды». Как только вы подойдете к святыни, автоматически появится строка для ввода кода. Введите код и нажмите «Активировать», чтобы получить награды.

Почему мой код Anime Royale не работает?

Если ваш код не работает, возможно, вы ввели его неверно. Убедитесь, что код введен точно так же, как в разделе активных. Вы можете скопировать и вставить коды из этой статьи в игру, чтобы избежать ошибок.

Также вероятно, что код истек или уже был использован. Если вы его уже использовали, появится сообщение о том, что код уже активирован. Если код истек, он будет показан как недействительный.

Как получить больше кодов для Anime Royale

Чтобы найти дополнительные коды для Anime Royale, вступите в официальный сервер Discord игры. Перейдите в канал Game Announcements. Каждый раз, когда добавляется новый код, разработчики публикуют его здесь, чтобы вы могли его сразу использовать.

Что такое Anime Royale в Roblox?

Anime Royale — это игра в жанре защиты башен, где игрокам необходимо защищать миры любимых аниме. Здесь вы встретите знакомых персонажей из таких шоу, как Naruto, Dandadan, Demon Slayer и Dragon Ball Z. Вы можете вербовать армию известных героев и злодеев, чтобы защитить свою базу в различных режимах.

По мере прохождения сюжетных миссий и других испытаний вы будете сталкиваться с опасными противниками из мира аниме и собирать ресурсы, улучшая свои единицы для новых вызовов. Сможете ли вы повести самых сильных бойцов аниме в бой?

Источник: IGN