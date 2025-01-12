Обновлено 11 января 2025 года: Проверены новые коды для Anime Royale!
Если вы хотите пополнить запасы ресурсов в Anime Royale, мы собрали все активные коды для игры в Roblox, чтобы вы смогли получить Ценные Пальцы, Повторы, Алмазы, Кристаллы Статистики и многое другое.
Активные коды для Anime Royale (Январь 2025 года)
На текущий момент вы можете использовать эти коды для получения бесплатных наград:
- TYBWGEMS — 20 повторов, 1 500 алмазов (НОВИНКА!)
- Mugetsu — 2 000 алмазов, 20 повторов, 1 супер удачное зелье
- Quincy — 10 повторов, 1 кекс
- Shinigami — 10 повторов, 1 удачное зелье
- HappyNewYear!! — 2 000 алмазов, 100 повторов, 1 кекс
- INC — 20 повторов, 1 супер удачное зелье
- HappyEarlyNewYear! — 5 кристаллов статистики, 1 500 алмазов, 20 повторов, 5 осколков статистики
- SetYourHeartAblaze — 5 осколков статистики, 1 супер удачное зелье, 1 удачное зелье, 15 повторов, 1 500 алмазов
- JustARandomCode — 1 кекс, 1 700 алмазов, 10 повторов, 2 осколка статистики
- Jolly — 15 повторов
- SecretChristmasCode2024 — 1 кекс, 5 осколков статистики, 5 Ценных Пальцев, 20 повторов
- Christmas2024 — 1 удачное зелье, 20 повторов
- HappyHolidaysEveryone! — 5 кристаллов статистики, 5 повторов, 5 осколков статистики
- MaintenanceWorldRecord — 1 кекс, 5 осколков статистики, 5 Ценных Пальцев, 150 повторов
- FixFixFix — 1 500 алмазов, 10 повторов, 5 Ценных Пальцев
- SubToToadBoi — 1 повтор, 100 алмазов
- SubToVanilla — 1 повтор, 100 алмазов
- SubToMozKing — 1 повтор, 100 алмазов
- StopTheVoloLaborPls — 15 повторов, 5 Ценных Пальцев
Истекшие коды для Anime Royale
Ниже приведены коды, которые больше не действительны на январь 2025 года:
- RealFixes
- Fixes
- Shutdown!
- 35kLikes!
- SuperBooghan
- TrailerCode6194
- SorryForDelayAgainV2
- PlsStopUpdatingAt6AmImTired
- SpoofFightsCyclones
- Wish
- SorryForDelayAgain
- Perfect
- RoyalePass
- Titans
- SorryForDelay!!
- 8KActiveTysm
- IAmAtomic!
- HappyLateHalloween
- Shadow
- CheersToRellHawk
- 25KLIKES
- 30KFAVS
- THANKYOUFORWAITING
- Update2
- SpookySeason
- MiniUpdate
- SorryForDelay
- 100KMEMBERS
Как активировать коды в Anime Royale
Чтобы использовать коды в Anime Royale, запустите игру в Roblox и следуйте следующим шагам:
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Коды Anime Royale отличаются от большинства других. Сначала войдите в мир хаб и найдите зону с надписью Коды. Это место находится между Рейдами и Испытаниями.
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Подойдите к святыне под знаком «Коды».
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Как только вы подойдете к святыни, автоматически появится строка для ввода кода. Введите код и нажмите «Активировать», чтобы получить награды.
Почему мой код Anime Royale не работает?
Если ваш код не работает, возможно, вы ввели его неверно. Убедитесь, что код введен точно так же, как в разделе активных. Вы можете скопировать и вставить коды из этой статьи в игру, чтобы избежать ошибок.
Также вероятно, что код истек или уже был использован. Если вы его уже использовали, появится сообщение о том, что код уже активирован. Если код истек, он будет показан как недействительный.
Как получить больше кодов для Anime Royale
Чтобы найти дополнительные коды для Anime Royale, вступите в официальный сервер Discord игры. Перейдите в канал Game Announcements. Каждый раз, когда добавляется новый код, разработчики публикуют его здесь, чтобы вы могли его сразу использовать.
Что такое Anime Royale в Roblox?
Anime Royale — это игра в жанре защиты башен, где игрокам необходимо защищать миры любимых аниме. Здесь вы встретите знакомых персонажей из таких шоу, как Naruto, Dandadan, Demon Slayer и Dragon Ball Z. Вы можете вербовать армию известных героев и злодеев, чтобы защитить свою базу в различных режимах.
По мере прохождения сюжетных миссий и других испытаний вы будете сталкиваться с опасными противниками из мира аниме и собирать ресурсы, улучшая свои единицы для новых вызовов. Сможете ли вы повести самых сильных бойцов аниме в бой?
Источник: IGN