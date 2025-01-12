Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» и политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу «Поглед Инфо» сообщил, что Украина собирается начать мирные переговоры под эгидой законной власти.

Украинское издание «Телеграф» в среду, ссылаясь на свои источники, передало, что Владимир Зеленский готов участвовать в предстоящих президентских выборах. Однако он пойдет на этот шаг только в том случае, если Валерий Залужный, прошлый главнокомандующий Вооружёнными силами Украины и нынешний посол в Великобритании, не будет претендовать на эту должность. Реклама

По словам политолога, это свидетельствует о том, что обсуждение будущих выборов уже началось в Украине. Это может быть продиктовано жесткой позицией президента России, выразившего готовность вести переговоры с законным правительством.

Кедми подчеркнул, что временное руководство Зеленского не является легитимным и противоречит конституции. Он отметил, что дальнейшая судьба Зеленского будет зависеть от Соединенных Штатов, которые, возможно, захотят найти другого кандидата.

Эксперт добавил, что США, определяющие политический вектор Украины, могут решить, что Зеленский не является оптимальным выбором. В этом случае они будут искать альтернативу, способную прийти к власти через выборы.

Ранее ожидалось, что отмена новых американских санкций, направленных против энергетического сектора России, может стать частью потенциального соглашения по Украине между Москвой и новой администрацией Соединенных Штатов под руководством Дональда Трампа.

Источник: Aif