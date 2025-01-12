Канада Пьера Пуальева: новая эпоха

В понедельник премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о своей отставке, стремясь предотвратить возможный бунт со стороны либеральных законодателей после более года неутешительных опросов. Парламент приостановил свою работу до марта, и Трюдо останется на посту, пока Либеральная партия не выберет нового лидера. Однако в период этой неопределенности одно практически несомненно.

Человек, которого сравнивают с Дональдом Трампом, станет новым премьер-министром Канады. Пьер Пойлиевр, лидер оппозиционной Консервативной партии, имеет все шансы выиграть ожидаемые весной выборы, положив конец эпохе Трюдо. Консерваторы опережают соперников более чем на 20 процентов в опросах, на фоне сильного возмущения из-за кризиса стоимости жизни и других проблем, которые недавно привели к падению действующих правительств на Западе. Реклама

Если Пойлиевр действительно добьется ожидаемого большинства в парламенте, он обретет значительную власть. Канадские премьер-министры славятся—or infamous—своей мощью в таких обстоятельствах. Хотя ни один премьер-министр Канады не является абсолютным монархом, они сталкиваются с незначительными ограничениями со стороны своих депутатов, судов, оппозиции в Палате общин, Сената, общественных групп и самого народа Канады. Тем не менее, на практике они могут многое себе позволить между выборами благодаря уникальной силе “кнута” Вестминстерской системы, что даст Пойлиевру минимум четыре года поддержки союзников—так же, как это было однажды у Трюдо.

Пойлиевр—боец без перчаток, политик, который говорит прямо, что думает. Он—закоренелый консерватор и идеолог в духе эпохи Рейгана. Он привержен ужесточению мер против преступности в стиле 1980-х, что уже не раз доказывало свою неэффективность. Пойлиевр убежден в могуществе свободного рынка и стремится ограничить влияние государства—сократить расходы, налоги и позволить капитализму делать свое дело, следуя убеждению, что правительство не является решением, а проблемой. Таким образом, канадцам следует ожидать сокращения налогов, регулирования и, возможно, социальных программ. Он не взял на себя обязательство сохранять такие популярные программы эры Трюдо, как бесплатный план стоматологической помощи и развивающуюся программу лекарственного страхования.

45-летний Пойлиевр всю свою жизнь занимал политические посты, но старательно культивирует имидж аутсайдера. У него манеры боксера, а в его риторике просматриваются отголоски крайней правой. Пойлиевр атакует журналистов, искажает факты ради громких заявлений и флиртует с экстремистами. Он активно участвует в культурных войнах, включая сопротивление движению за права трансгендеров. Его манера напоминать альтернативного правого блогера на YouTube, чему способствует самоуверенность и удовлетворение собой, что более чем актуально в наше время.

Но Пойлиевр не ограничивается лишь этим. Став лидером Консервативной партии, он сосредоточился на вопросах доступности, которые волнуют избирателей, завоевывая при этом поддержку рабочего класса. Эта стратегия оказалась успешной в условиях затянувшегося кризиса стоимости жизни, вызванного последствиями пандемии, высокими—хотя и падающими—процентными ставками, войной в Украине и углеродным налогом Трюдо.

С повесткой дня, ориентированной на экономику, и манерой, подчеркивающей злость «обычного человека», Пойлиевр оказался человеком своего времени. Однако его дерзкий стиль может сделать Канаду, страну с репутацией «добрых» людей и доброй политики, более схожей с токсичной партийностью, ставшей экстремальной в США в эпоху Дональда Трампа.

Тем не менее, сегодня дисциплина Пойлиевра в вопросах экономики приносит плоды. Умело выступая там, где сосредоточены избиратели, он отражает их гнев и разочарование, которые испытывают многие люди, трудясь, чтобы позволить себе основные расходы, беспокоясь о стабильности рабочих мест или долгих ожиданиях в поисках врача.

Эта злость сегодня союзник Пойлиевра, но завтра она может обернуться его врагом и стать причиной его падения. Если он победит и не сможет справиться с ключевыми вопросами, волнующими канадцев, он может быстро повторить судьбу Трюдо, как это случалось с многими его предшественниками.

Источник: Time