Как Bitcoin Spot ETF стали лидерами рыночной гонки

Год назад Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила об одобрении спотовых ETF на биткойн, что стало историческим шагом для институционального принятия криптовалюты.

Эти биржевые продукты превзошли ожидания рынка как с точки зрения спроса, так и производительности, став значительным фактором, влияющим на динамику цен биткойна. Реклама

Значение и успех спотовых ETF на биткойн

Журналистка канала Fox выделяет множество достижений спотовых ETF на биткойн за их дебютный год торгов. После месяцев обсуждений во второй половине 2023 года, SEC наконец одобрил 11 спотовых ETF на биткойн для торговли на нескольких фондовых биржах США 10 января 2024 года.

Это событие вызвало большой энтузиазм в индустрии цифровых активов, поскольку эти ETF обещали институциональные инвестиции и ясность регулирования. Они рассматривались как ключевой шаг в легитимизации криптовалюты в финансовом секторе. Из всех авторизованных биткойн-ETF четыре достигли статуса лучших 20 среди всех запусков ETF в США за всю историю.

Это достижение подчеркивается общей производительностью всех спотовых ETF на биткойн, которые в декабре зафиксировали активы под управлением на сумму 129,25 миллиарда долларов, превзойдя значение активов золотых ETF в 128,88 миллиарда долларов. Здесь стоит упомянуть, что золотые ETF существуют уже 20 лет.

Кроме того, спотовые ETF на биткойн на сегодняшний день накопили более 1 миллиона BTC, что больше, чем имеющийся объем у создателя биткойна Сатоши Накамото.

Наконец, подчеркивается, как эти биткойн-ETF способствовали увеличению принятия ведущей криптовалюты, приводя в пример компанию, ставшую одним из четырех крупнейших держателей биткойна, всего через восемь лет после негативных комментариев о криптовалюте со стороны ее генерального директора.

Положительная динамика спотовых ETF на биткойн в 2025 году

По данным, конец второй недели торгов 2025 года продемонстрировал, что спотовые ETF на биткойн сохранили высокие результаты, обеспечив общий чистый приток в размере 307,20 миллиона долларов.

Снова один из фондов выступил крупнейшим бенефициаром, зарегистрировав приток в 479,58 миллиона долларов, и его общий накопленный чистый приток достиг 37,67 миллиарда долларов. Спотовые ETF на биткойн теперь контролируют 5,74% рыночной капитализации биткойна, усиливая свое влияние на данную криптовалюту.

На момент написания статьи биткойн торгуется по цене 94 510 долларов, что отражает небольшой прирост на 0,50% за прошедшую неделю. Между тем, объем торгов монетой упал на 69,49% и составляет 18,69 миллиарда долларов.

Источник: Bitcoinist