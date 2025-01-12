Как приготовить овсянку в мультиварке для риса

Любители овсянки, у меня для вас хорошие новости: если вам понравилась идея приготовления овсянки на ночь, то вы, возможно, не сможете сдержать восторг, когда узнаете, что существует еще один способ приготовления. Оказывается, овсянку можно легко готовить в большинстве рисоварок. (Конечно, если у вас есть немного свободного времени.)

Зачем готовить овсянку в рисоварке?

Этот способ приготовления идеально подходит для тех, кто привык делать несколько дел одновременно, или для тех, кто ограничен во времени по утрам. Это особенно удобно, если вы готовите для группы из трех-шести человек или хотите заготовить большое количество еды заранее. Учитывайте, что этот метод лучше всего сработает с более продвинутой рисоваркой, у которой есть несколько настроек. Реклама

Готовка овсянки в рисоварке удобна, так как практически не требует вашего участия и к ней можно вернуться позже, занявшись другими делами. Кроме того, если ваша плита неисправна или у вас ее нет, этот электроприбор может стать отличной заменой.

Как приготовить овсянку в рисоварке?

Овёс, как и рис, постепенно впитывает воду, пока не начнет распадаться. Поэтому важно оставить достаточно места в рисоварке для набухания овса, а также правильно рассчитать соотношение жидкости и овсянки. Я использовал стальную овсянку и следовал пропорциям, указанным на упаковке. Одна чашка овса на две с половиной чашки воды подошли мне идеально, хотя можно немного уменьшить количество воды, если вы предпочитаете более густую кашу.

Преимущества и недостатки готовки овсянки в рисоварке

Получившаяся овсянка была мягкой, горячей и густой, именно такой, какой мне нравится. Однако в процессе я столкнулся с некоторыми трудностями. У меня старая и простая рисоварка, где есть только режимы «включено» и «теплый». Приготовление овсянки вызвало некоторое замешательство.

Я установил режим «включено» и ушел по своим делам. Через 20 минут я услышал характерное шипение и бульканье: рисоварка начала выплёскивать жидкость из овсянки. Это происходит из-за сильного выделения крахмала при кипении. В отличие от приготовления на плите, в рисоварке невозможно готовить с приоткрытой крышкой, так как она полагается на пар. Для стабильного результата лучше использовать современные модели с параметрами температуры.

Особенности простых моделей рисоварок

Если у вас старая рисоварка, у вас есть два пути. Можно готовить на высокой температуре в течение 10-20 минут, затем снизить до «теплой» на оставшиеся 50 минут, периодически помешивая. Или сразу выбрать режим «теплый» и ждать, пока овсянка приготовится.

Преимущества новых моделей

Я попробовал приготовить порцию овсянки в более новой рисоварке с использованием хлопьев. Они при готовке становятся мягче, так что подойдут для приготовления простые пропорции 1:2 по отношению к воде.

Модернизированные рисоварки могут иметь предустановку для овсянки. В моей рисоварке таких нет, но есть режимы для смешанных злаков, каш или экспресс готовки. Я выбрал «экспресс» и внимательно следил за процессом.

Благодаря более современной системе вентиляции, в новой рисоварке не было беспорядка, а овсянка оказалась идеально готовой, когда таймер отключился. Машина автоматом перешла на «теплый» режим, и когда я, наконец, ее попробовал, она стала прекрасным началом моего дня.

Этот способ готовки овсянки не так быстр, как на плите, но он отлично подходит для неспешного приготовления большого объема или когда нет времени следить за кашей.

Источник: LifeHacker