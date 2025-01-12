Как отключить функцию Apple Intelligence на вашем iPhone

Погружение в искусственный интеллект: как отключить Apple Intelligence

Трудности избегания ИИ

Использование искусственного интеллекта становится неотъемлемой частью нашего повседневного взаимодействия с технологиями. Сразу как я начал писать эту статью в Google Docs, мне была предложена помощь ИИ, от которой я, впрочем, отказался. Теперь, с появлением Apple Intelligence, технологии, поддерживающей ИИ, доступны и на устройствах iPhone, iPad и Mac.

Недовольство пользователей

Однако, если вы не видите особой пользы от функций Apple Intelligence, вы не одиноки. Согласно недавнему опросу, примерно три четверти владельцев iPhone не понимают, что вызывает такой ажиотаж. Стоит также учесть, что эти дополнительные функции ИИ занимают 7 ГБ местного хранилища на каждом устройстве. Реклама

Возможность отключения

Хорошая новость заключается в том, что Apple Intelligence можно легко отключить, в отличие от аналогичных инструментов от других компаний, таких как Google и Microsoft. Если функции, такие как инструменты для письма или сводки уведомлений, вам не нужны, вы можете их выключить.

Как отключить отдельные функции Apple Intelligence

Отключение сводок уведомлений : Откройте настройки, выберите «Уведомления» и выключите «Сводка уведомлений». Можно выбрать, для каких приложений оставить эту функцию.

Отключение инструментов для письма и создания изображений : Перейдите в «Экранное время», включите «Ограничения контента», выберите «Интеллект и Siri». Затем отключите «Создание изображений» и «Инструменты для письма».

Приоритизация сообщений в Mail: В приложении Mail переключитесь в «Список» и выключите «Показать приоритет».

Полное отключение Apple Intelligence

Чтобы полностью отключить Apple Intelligence:

Откройте «Настройки» > «Интеллект и Siri». Переключите основной тумблер, чтобы отключить все функции. Для освобождения памяти необходимо сбросить iPhone, выбрав «Стереть контент и настройки». Убедитесь, что все важные данные сохранены заранее.

Контроль за функциями Apple

На данный момент пользователям предоставляется значительная свобода в управлении функциями Apple Intelligence. Однако ожидается, что в будущем будет представлено больше обновлений, и остаётся лишь ждать, останутся ли эти функции опциональными.

Источник: TheVerge