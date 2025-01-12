Как мониторинг контента улучшит вашу стратегию: советы экспертов

Мне очень нравится следить за контентом! Правда, не так сильно, как за шоколадом или тортом, особенно шоколадным тортом… Но если говорить о рабочих процессах, это одно из моих любимых занятий.

Почему? Потому что мониторинг помогает мне анализировать, что работает, а что нет. На основе этих практических данных я могу создать или улучшить любую контент-стратегию. Реклама

Честно говоря, я настолько увлекаюсь мониторингом контента, что хочу, чтобы вы тоже его полюбили. Поэтому я постарался собрать в этой статье как можно больше своего опыта и также включить важные сведения от других специалистов по контенту. Вы можете быть уверены, дорогие читатели, что в вопросах мониторинга контента вы в надежных руках. Итак, начнем.

Что такое мониторинг контента?

Мониторинг контента — это процесс сравнения и отслеживания производительности контента со временем, чтобы убедиться, что он соответствует ключевым показателям и целям. Этот процесс можно применять для различных цифровых платформ и типов контента. Вы можете отслеживать, насколько хорошо ваш онлайн-контент, например статьи и лендинги, или посты в социальных сетях например LinkedIn, справляется с поставленными задачами. Вы также можете использовать данные о производительности для улучшения вашей контент-стратегии.

Моя основная специализация — это SEO-контент, поэтому статья в основном затрагивает вопросы мониторинга производительности онлайн-контента. Именно здесь я и моя профессиональная сеть можем предложить вам наибольшую ценность.

Преимущества мониторинга контента

Не уверены, зачем нужен мониторинг контента? Давайте разберем основные преимущества, которые он может принести вашей стратегии контент-маркетинга.

Отслеживание и сравнение производительности контента

Примерно 13% руководителей в области маркетинга называют стратегию контента основной проблемой. Если вы один из них, я настоятельно рекомендую использовать мониторинг контента. Это поможет вам преодолеть распространенные проблемы стратегии, такие как понимание того, какой контент нужно создать для достижения целей или какой контент следует приоритизировать для «обслуживания».

Важным аспектом мониторинга контента является отслеживание производительности контента. Например, внимание к изменениям в рейтинге ключевых слов может дать представление, двигаетесь ли вы в правильном направлении, нужно ли переписать контент или, например, заняться построением обратных ссылок.

Ясность в распределении времени

С 70% маркетологов, активно инвестирующих в контент-маркетинг, конкуренция становится все жестче. Чтобы оставаться конкурентоспособным в вашей отрасли, необходимо разработать сильную стратегию контент-маркетинга. Однако есть только ограниченное количество часов в сутках, поэтому вам необходимо знать, как и где распределить свое время.

Мониторинг контента может быть здесь невероятно полезным. Вы сможете выяснить, какие части вашего веб-сайта требуют регулярного обслуживания, исходя из релевантности контента.

Контроль над частотой изменений

Работая в области электронной коммерции, я из первых рук узнал, как быстро меняется спрос на поиск и результаты. С каждым сезоном производительность лидирующих страниц может значительно измениться.

Мониторинг контента позволяет заранее выявлять и реагировать на эти изменения.

Актуальность контента

Из контроля за частотой изменений также вытекает другое преимущество — актуальность контента. Устанавливая правила для того, что мониторить, почему и в каком порядке, вы гарантируете, что ваши страницы не устарели и не содержат неверных данных.

Оптимизация коэффициента конверсии (CRO)

Около 40% маркетологов оценивают успех своей стратегии контент-маркетинга, основываясь на продажах. Точные коэффициенты конверсии могут варьироваться в зависимости от контекста, но наличие данных мониторинга контента позволит вам оптимизировать такие страницы и улучшить их производительность.

Использование данных о вашем контенте поможет понять, какие страницы имеют большое значение для продаж и как их можно улучшить.

Как мониторить контент

Вот восьмишаговый процесс для мониторинга контента:

1. Выберите свои цели.

Перед началом мониторинга определите, зачем вы это делаете. Это поможет избежать потери времени и ресурсов на анализ неподходящего контента и неправильных метрик производительности. Также важно согласовать цели контента с бизнес-целями.

2. Определите ключевые метрики для отслеживания онлайн-контента.

Выбор метрик зависит от ваших целей и уровня воронки продаж. Основные метрики могут включать коэффициенты конверсии, количество посетителей и кликов, а также рейтинги в поисковых системах.

3. Установите ориентиры для существующего контента.

После определения целей и метрик необходимо установить ориентиры для текущей производительности контента.

4. Приоритизируйте важность контента для мониторинга.

Используйте свои инструменты для отслеживания производительности контента и приоритизируйте важные страницы. Это поможет вам сосредоточиться на контенте, который имеет наибольшее значение для вашего бизнеса.

5. Настройте автоматические оповещения о важных изменениях.

Установка автоматических оповещений позволяет оставаться на шаг впереди и своевременно реагировать на изменения производительности важных страниц.

6. Ежемесячно составляйте отчеты о мониторинге контента.

Отчеты позволяют следить за производительностью и адаптировать стратегию при необходимости. Это также помогает избегать лишней суеты и сосредотачиваться на реальных данных.

7. Используйте данные о производительности для стратегии.

Данные о производительности должны выступать катализатором в вашей стратегии контента, помогая адаптировать действия в зависимости от изменений.

8. Постоянно улучшайте процесс мониторинга контента.

Гибкость и адаптивность процесса мониторинга помогут вам быть в курсе изменений в бизнесе и рынке, обеспечивая актуальность вашего контента.

Лучшие практики для мониторинга контента

Следующие советы помогут вам улучшить ваш процесс мониторинга контента:

Рассматривайте мониторинг как управление активами.

Подходите к мониторингу контента как к управлению активами. Регулярно проверяйте, что требует изменений, а что должно оставаться без изменений.

Разделите ваши активы по сезонности, интересу и производительности.

Это упростит понимание того, какие части сайта нуждаются в регулярном обновлении.

Мониторьте изменения намерений поиска.

Важно отслеживать изменения в намерениях пользователей, чтобы содержание контента соответствовало актуальному запросу.

Используйте тепловые карты и записи сессий.

Это даст вам представление о том, как пользователи взаимодействуют с вашим контентом, и поможет улучшить процесс создания контента в будущем.

Свяжите результаты SEO с более широкими маркетинговыми и бизнес-целями.

Это повысит ценность ваших усилий по оптимизации и поможет лучше обосновывать ваше стратегическое направление перед заинтересованными сторонами.

Обучение и адаптация — ключевые элементы успешного мониторинга контента. Внимательно изучайте новые методы и подходы, чтобы оставаться актуальными в динамичном мире SEO и маркетинга.

Источник: HubSpot