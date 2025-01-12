Как дежурство за обстановкой стало ключевым для отслеживания лесных пожаров в Лос-Анджелесе

Если вы живёте в Лос-Анджелесе, вы, вероятно, уже хорошо знакомы с приложением Watch Duty. Это бесплатное приложение, которое показывает активные пожары, зоны обязательной эвакуации, индексы качества воздуха, направление ветра и множество другой информации, необходимой как пожарным, так и обычным людям на фоне исторических и разрушительных пожаров этой недели.

Особенности приложения Watch Duty отличается тем, что не ориентируется на вовлечённость пользователей, время, проведённое в приложении, или продажу рекламы. Некоммерческая организация, стоящая за ним, заботится только о точности предоставляемой информации и скорости её доставки. Приложение быстро стало популярным, заняв лидирующие позиции в магазинах приложений Apple и Google. За последние несколько дней его скачали более 1 миллиона человек. Реклама

Секрет успеха приложения заключается в его простоте. Оно не собирает пользовательские данные, не показывает рекламу, не требует авторизации и не отслеживает вашу информацию. Простая технологическая структура и интерфейс, за которыми следят волонтёры и журналисты, возможно, помогли спасти множество жизней. Хотя Watch Duty бесплатен, приложение принимает пожертвования, которые уменьшаются из налогооблагаемой базы, и предлагает два уровня подписки, предоставляющих дополнительные функции, такие как трекер полётов пожарных и возможность настроить оповещения для более чем четырёх округов.

Планы развития Планы Watch Duty включают расширение услуг по всей территории США, а также за границей и в другие службы экстренного реагирования. Оно может заменить некоторые медленные и менее надёжные местные правительственные системы оповещения для миллионов людей.

Истоки создания Идея создания Watch Duty появилась у сооснователя Джона Миллса, когда он пытался защитить свой автономный дом в округе Сонома от огня Уолбриджа в 2020 году. Он понял, что не существует единого источника для всей информации, необходимой для защиты от пожаров, и решил вместе с другом Дэвидом Мерритом, соучредителем и техническим директором Watch Duty, создать приложение.

Автономная модель работы Меррит рассказывает, что они разработали приложение всего за 60 дней, и оно полностью управляется волонтёрами, без постоянного персонала. Основная цель заключалась в простоте. В пожаропасных зонах информация о пожарах часто разбросана по социальным сетям и разнообразным официальным источникам, что замедляет её получение. Watch Duty объединяет эти разрозненные данные, помогая миллионам пользователей.

Проблемы и решения Одна из основных проблем заключается в том, что пожары могут быстро распространяться на большие площади, и отсутствие скоординированных оповещений может стоить людям жизни. Watch Duty стремится отправлять уведомления менее чем за минуту, что значительно быстрее, чем у большинства государственных служб.

Техническая база Приложение работает на платформе Google, Amazon Web Services, Firebase, Fastly и Heroku. Добровольцы-репортёры, координирующиеся через Slack, следят за сканерами и обновляют информацию для пользователей.

Будущее приложения Несмотря на возможные изменения в правительственной политике, Watch Duty намерено продолжать свою работу, оперируя в 22 штатах с планами на национальное покрытие. Обеспечение актуальной информацией остаётся в приоритете.

Источник: TheVerge