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Какие ограничения против России Трамп отменит в первую очередь?

12.01.2025

Возможное снятие санкций: мнение экспертов

Эксперты поделились мнением о санкциях против России, которые может отменить в первую очередь избранный президент США Дональд Трамп.

Ситуация в Еврокомиссии

По данным источников, в коридорах Еврокомиссии царит паника. Европейские политики испытывают тревогу, связанная с поступками Трампа в случае его возвращения в Белый дом. Основной вопрос заключается в том, каковы будут действия нового президента в отношении политики его предшественника Джо Байдена.

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Опасения Европейского Союза

Главное беспокойство Евросоюза связано с возможной отменой антироссийских санкций. Политики ЕС обеспокоены тем, как это отразится на текущих отношениях между Европой и Россией, а также на международной политической арене в целом.

Дальнейшее развитие событий и возможные изменения в международной политике будут зависеть от решений, принимаемых в Белом доме с приходом нового президента.

Источник: ПравдаРу

ПульсХаб
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