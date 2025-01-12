Возможное снятие санкций: мнение экспертов

Эксперты поделились мнением о санкциях против России, которые может отменить в первую очередь избранный президент США Дональд Трамп.

Ситуация в Еврокомиссии

По данным источников, в коридорах Еврокомиссии царит паника. Европейские политики испытывают тревогу, связанная с поступками Трампа в случае его возвращения в Белый дом. Основной вопрос заключается в том, каковы будут действия нового президента в отношении политики его предшественника Джо Байдена. Реклама

Опасения Европейского Союза

Главное беспокойство Евросоюза связано с возможной отменой антироссийских санкций. Политики ЕС обеспокоены тем, как это отразится на текущих отношениях между Европой и Россией, а также на международной политической арене в целом.

Дальнейшее развитие событий и возможные изменения в международной политике будут зависеть от решений, принимаемых в Белом доме с приходом нового президента.

Источник: ПравдаРу