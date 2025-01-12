Какие изменения Марк Цукерберг вносит в Meta в эпоху Трампа

Каковы намерения Цукерберга по отношению к Трампу?

На данный момент очевидно, чего хочет Дональд Трамп от Марка Цукерберга. Но что интересует самого Цукерберга, который после выборов уже дважды посетил Мар-а-Лаго?

Это вопрос, который я задавал источникам в и вокруг Meta в последние несколько дней. Все они описывают отношения Meta с уходящей администрацией Байдена как крайне враждебные. Можно предположить, что Цукерберг стремится к перезагрузке отношений с администрацией MAGA, особенно после угроз Трампа посадить его в тюрьму. Реклама

Изменения в Meta под влиянием новой политической реальности

В Америке Трампа, удаление тампонов из мужских туалетов в кампусах Meta — это не только бизнесовое, но и политическое решение. Разрушение «woke» идеологии — ключевой элемент программы Трампа. Другие компании, понимающие необходимость играть по новым правилам, такие как Amazon, также начинают адаптироваться. Цукерберг, однако, перестраивает Meta для новой политической реальности с необычайной скоростью для компании такого размера и влияния.

Чего ожидает Цукерберг от будущей администрации

В своих беседах с Джо Роганом и видео на Instagram Цукерберг указал на целый ряд вопросов, в решении которых ему мог бы помочь Трамп: борьба с регулирующими органами других стран, которые ужесточают контроль его платформ, преграды со стороны Apple в разработке мобильных приложений и умных очков, а возможно, самое важное — недопущение замедления регулирования искусственного интеллекта в стране. Илон Маск уже завоевал доверие Трампа, но чем больше времени Цукерберг проводит в Мар-а-Лаго, тем больше должны беспокоиться Сэм Альтман и Тим Кук.

Судебные иски и отмена проверок фактов

Скоро судиться и дело о разгоне Meta, инициированное в конце первого срока Трампа. Многие забыли, что этот иск был подан Республиканским председателем FTC, а не Линой Хан.

Большинство заголовков на прошлой неделе были посвящены решению Цукерберга закрыть программу факт-чекинга в Meta. Эта программа никогда не достигала цели нейтралитета на Facebook и Instagram. Meta собирается заимствовать Community Notes от X, но это не планировалось ранее, так что реализация может занять время.

Перемещения модераторов и дальнейшая политика по контенту

Объявление о переносе американских модераторов из Калифорнии в Техас кажется циничным решением, так как большинство модераторов уже работают в Остине.

Разрешение на Meta содержать вызывающую ненависть речь — шаг, который обязательно вызовет больше внимания в ближайшие недели. Решение вновь рекомендовать политический контент является серьезным разворотом для Цукерберга. Однако, по мнению инсайдеров, самое значительное изменение для пользователей Meta будет смягчение систем, удаляющих контент за возможные нарушения политики.

Из всех объявлений Meta на прошлой неделе это, вероятно, наименее связано с Трампом. Руководители Meta давно сигнализировали, что слишком много контента удаляется по ошибке, и это одна из главных жалоб в пользовательских опросах. Если все сделать правильно, сокращение ошибок модерации может стать единственным объявлением Цукерберга, которое порадует всех.

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Возможный запрет TikTok

Возможно, китайское правительство решит запретить Instagram, и Цукерберг окажется в схожем положении с TikTok и его основателем Чжаном Имином, который формально отошел от дел после последней попытки запрета в США, но все еще контролирует компанию.

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Источник: TheVerge