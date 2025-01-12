Итоги недели: 7 главных новостей из мира технологий, от CES до Galaxy Unpacked и возвращения Serial

Новый год всегда дарит множество новинок для техногиков, и новое волнение начинается с выставки CES. Ежегодное шоу в Лас-Вегасе — это настоящий праздник технологий, где можно увидеть все: от новых телевизоров и ноутбуков до причудливых роботов. Мы собрали самое интересное из того, что попало в поле зрения на этом мероприятии.

В этом году, помимо CES, внимание привлекли также слухи о предстоящих смартфонах Samsung Galaxy S25, которые должны выйти в январе, и новой консоли Nintendo Switch 2, релиз которой ожидается в течение года. Судя по утечкам, 2025 год обещает быть не менее насыщенным в плане технологических новостей, чем предыдущий. Реклама

Одной из заметных новинок стала глобальная презентация смартфона OnePlus 13. Теперь устройство доступно за пределами Китая и, судя по обзору TechRadar, это великолепный флагман. Описывается, что телефон «приятен в использовании» и «самый мощный среди всех существующих в настоящее время», пока не пройдет следующий Samsung Unpacked. Узнайте, как смартфон оценивается по всем ключевым параметрам: от качества экрана и камеры до времени автономной работы и предустановленного Android.

Еще одним крупным событием стал выход второго сезона сериала «Severance». Новый сезон обещает стать настоящим хитом не только для фанатов, но и привлечь новых зрителей. В обзоре отмечается, что второй сезон отличается гармоничным и увлекательным сюжетом, наполненным драматизмом, комедийными элементами и разнообразными загадками.

Кроме того, в этом году многие производители показали обновленные телевизоры, достигшие впечатляюще больших размеров — от 100 дюймов и выше. Компания Hisense представила модель, размер которой достигает 163 дюйма. Если вы планируете покупку телевизора, в этом году можно рассчитывать на лучшее качество изображения благодаря улучшенному RGB-подсвету и новым технологиям OLED.

На выставке CES также были представлены видеокарты серии RTX 5000 от Nvidia, анонсированные как значительное обновление по сравнению с предшественниками. Производители ноутбуков и ПК, такие как Acer и Razer, не остались в стороне и объявили о выходе новых моделей с компонентами RTX 5000.

На мероприятии были также представлены лучшие гаджеты. Посетители могли увидеть разнообразные устройства: игровые консоли, беспроводные наушники, ноутбуки, зарядные устройства, очки дополненной реальности и многое другое.

В целом, выставка CES 2025 поразила своим разнообразием и инновациями, обещая наполнить следующий год множеством удивительных технологий.

Источник: TechRadar