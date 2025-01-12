Иностранные арендаторы офисов в Москве на новом минимуме

Снижение доли иностранных арендаторов офисов в Москве подтверждается мнением нескольких экспертов, опрошенных изданием «Ведомости».

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По данным Марии Зиминой, партнера компании NF Group, с момента начала наблюдений два года назад, доля иностранных арендаторов офисных площадей в столице снизилась на 7,3 процентных пункта — с 10,7% до 3,4%.

Позиция других экспертов

Похожую тенденцию отмечает Наталья Никитина, руководитель департамента офисной недвижимости Commonwealth Partnership. Она указывает, что на текущий момент зарубежные компании занимают лишь 2% всех офисных площадей в Москве.

Таким образом, мнения специалистов подтверждают общую тенденцию к уменьшению присутствия иностранных арендаторов на московском рынке офисной недвижимости.

Источник: Ведомости