Ирландский журналист Чей Боуз выдвинул обвинения в адрес президента США Джо Байдена, утверждая, что он несет ответственность за ущерб, нанесенный Калифорнии и Украине. Об этом Боуз заявил на своей странице в соцсети X*.

Журналист подчеркивает, что экономические потери от лесных пожаров в Калифорнии превысят 150 миллиардов долларов. Он связывает это с урезанием бюджетов, выделяемых на пожарные и аварийно-спасательные службы, которое, по его мнению, произошло по инициативе администрации Байдена. Реклама

Кроме того, Боуз отметил, что Байден предоставил украинскому правительству более 175 миллиардов долларов. В своем заявлении он утверждает, что как Калифорния, так и Украина сейчас находятся в разрушенном состоянии, завершая мысль благодарностью: «Спасибо, Джо».

Лесные пожары начали стремительно распространяться в округе Лос-Анджелес с 7 января. Согласно данным метеорологов, сухая и ветреная погода способствует быстрому распространению огня. Последние отчеты свидетельствуют о том, что жертвами пожаров стали 13 человек, и более десяти тысяч зданий оказались разрушены.

Ранее сообщалось о появлении огненных смерчей в Калифорнии в результате лесных пожаров. В ответ на чрезвычайную ситуацию власти эвакуировали более 180 000 человек из опасных зон.

Социальная сеть X (бывший Twitter) была заблокирована на территории РФ.

Источник: Aif