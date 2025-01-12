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Жители России смогут наблюдать за самой яркой кометой ATLAS утром 12 января.

12.01.2025
Жители России смогут наблюдать за самой яркой кометой ATLAS утром 12 января. Жители России смогут наблюдать за самой яркой кометой ATLAS утром 12 января.

Жители России смогут наблюдать яркую комету C/2024 G3 (ATLAS) в утренние часы 12 января. Как сообщило Центральное бюро астрономических телеграмм США, астрономы считают, что ясная погода позволит увидеть это небесное явление на Крайнем Севере и Дальнем Востоке.

Комета будет видна в юго-восточной части горизонта и ее можно будет рассмотреть невооруженным глазом.

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Ученые отметили, что наблюдение за ATLAS возможно не только 12 января, но и в течение последующих нескольких дней.

В то же время стало известно, что российский астроном Геннадий Борисов сделал новое открытие. Он обнаружил свою 13-ю комету, получившую название C/2024 V1 (Borisov). По его словам, объект был замечен в созвездии Большая Медведица.

Источник: Aif

ПульсХаб
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