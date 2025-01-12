Жители России смогут наблюдать за самой яркой кометой ATLAS утром 12 января.

Жители России смогут наблюдать яркую комету C/2024 G3 (ATLAS) в утренние часы 12 января. Как сообщило Центральное бюро астрономических телеграмм США, астрономы считают, что ясная погода позволит увидеть это небесное явление на Крайнем Севере и Дальнем Востоке.

Комета будет видна в юго-восточной части горизонта и ее можно будет рассмотреть невооруженным глазом. Реклама

Ученые отметили, что наблюдение за ATLAS возможно не только 12 января, но и в течение последующих нескольких дней.

В то же время стало известно, что российский астроном Геннадий Борисов сделал новое открытие. Он обнаружил свою 13-ю комету, получившую название C/2024 V1 (Borisov). По его словам, объект был замечен в созвездии Большая Медведица.

Источник: Aif