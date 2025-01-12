Ещё одна игра-сервис для PlayStation завершает свой путь

У Sony пока не складывается с играми-сервисами — как с эксклюзивами, выпущенными собственными силами, так и с проектами сторонних студий, и теперь у компании есть еще один повод для беспокойства. Они потратили 3,6 миллиарда долларов на покупку Bungie в тот момент, когда Destiny 2 уже считалась находящейся в сложной ситуации. Теперь все больше кажется, что игроки массово покидают эту игру, которой уже семь лет.

PlayStation необходимо, чтобы следующая игра-сервис от Bungie оказалась успешной

Как отметил Пол Тасси из Forbes, количество игроков в Destiny 2 продолжает существенно снижаться. Эта бесплатная игра потеряла 90% своей аудитории на Steam с июня 2024 года. Реклама

I know it was the «end of the arc» and all that but a 90% drop-off for a live ongoing game in seven months is crazy

it’s why these recent conversations about game health feel different this time pic.twitter.com/Ci2CWO9fZc — Paul Tassi (@PaulTassi) January 6, 2025

Это не удивительно для игры, выпущенной в 2017 году, но факт остается фактом — Destiny 2 продолжает испытывать трудности, и сама Bungie признала, что игра не оправдывает ожиданий чуть более года назад.

У Sony больше неудач, чем успешных проектов, таких как Helldivers 2, когда дело касается игр-сервисов. Bungie необходимо, чтобы Marathon воспользовалась успехом, особенно после многомиллионного краха Concord. Даже эксклюзивы от сторонних разработчиков, такие как Foamstars и Babylon’s Fall, потерпели фиаско в этом поколении.

При этом PlayStation нуждается в стабильных доходах от проектов сервисных игр, чтобы иметь возможность вкладывать больше средств в дорогие одиночные игры. Sony нужно делать более взвешенные и умные выборы, когда дело касается игр-сервисов.