Дрон выводит из строя самолет-водолей, борющийся с лесными пожарами в Лос-Анджелесе.

Самолет, участвующий в борьбе с лесными пожарами, бушующими в Лос-Анджелесе, в четверг столкнулся с гражданским дроном. В результате удара пострадало крыло CL-415 «Супер Скупер», который способен зачерпывать 6 тысяч литров воды из океана и сбрасывать ее на огонь, как указано в заявлении пожардной службы округа Лос-Анджелес, опубликованном на X. Самолет был выведен из строя до проведения ремонта.

Представитель Cal Fire Крис Томас сообщил газете «The New York Times», что вынужденная посадка самолета может задержать борьбу с лесными пожарами в регионе. «Супер Скупер» обычно может пополнить запасы воды за пять минут, но даже если это занимает десять минут, теряется шесть сбросов воды в час, по словам Томаса. «Так чей дом не получит эту воду для защиты?» Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сообщает, что после столкновения самолет успешно приземлился, и сейчас инцидент расследуется. Реклама

Во временных ограничениях на полеты в районе Лос-Анджелеса запрещены полеты дронов и других летательных аппаратов без разрешения FAA, чтобы не мешать усилиям по ликвидации пожаров.

Согласно пожарному начальнику округа Лос-Анджелес Энтони Марроне, дрон не был назначен для участия в борьбе с пожарами в Палисейдс и был уничтожен в результате столкновения. Марроне рассказал газете «LA Times», что в этом районе ФБР планирует внедрить так называемую «воздушную защиту», чтобы предотвратить дальнейшие вмешательства со стороны дронов.

Несколько человек нарушили ограничения, внедренные FAA, выкладывая в социальные сети вирусные фотографии и видеозаписи дронов, показывающие опустошение в предположительно запрещенном воздушном пространстве. Пожарные службы часто вынуждены приземлять свои самолеты, чтобы избежать столкновений с дронами, которые ищут известности в интернете.

«Это федеральное преступление, за которое может быть назначено наказание до 12 месяцев лишения свободы, если вы вмешиваетесь в борьбу с пожарами на общественных землях», — заявили в FAA. «Кроме того, FAA может наложить гражданский штраф до 75 тысяч долларов на любого пилота дрона, который мешает тушению пожаров, работе правоохранительных органов или служб экстренного реагирования. FAA серьезно относится к таким нарушениям и незамедлительно рассматривает возможность принятия санкционных мер за эти правонарушения».

Источник: TheVerge