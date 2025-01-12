Док-станции для Mac Mini M4: Apple может их оценить (или нет)

Orico представляет MiniLink и MiniDock для Mac Mini M4

Возможности расширения

Mac Mini M4 славится своими компактными размерами и изящным дизайном, но иногда нуждается в большем количестве портов. Orico решает эту проблему с помощью двух продуктов: MiniLink и MiniDock.

MiniLink: универсальное решение

MiniLink — это последнее предложение от Orico, позиционируемое как «рішення одночасного хранения и док-станции». Оно предлагает девять дополнительных портов и включает слот для твердотельного накопителя SSD. Пользователи могут выбрать встроенный SSD или установить собственный. Реклама

Порты в MiniLink включают USB-A и USB-C, HDMI для подключения внешних дисплеев, а также слоты для SD и microSD карт памяти. Съемная база открывает доступ к креплению SSD, которое, вероятно, совместимо с дисками M.2 или SATA. Благодаря поддержке скоростей SSD до 40 Гбит/с, пользователи могут рассчитывать на быструю передачу файлов и высокую производительность даже при работе с большими объемами данных.

MiniLink доступен в двух моделях: M47P (7-в-1) и M49P (9-в-1).

MiniDock: компактность и эффективность

Orico также выпускает бюджетную версию — MiniDock, которая позволяет хранить Mac Mini вертикально и экономить место на рабочем столе. MiniDock обеспечивает эффективное охлаждение, благодаря своему вентиляционному дизайну, который улучшает воздушный поток.

Эта док-станция предлагает десять портов, включая USB-A, USB-C, HDMI и аудиоразъем 3.5 мм. MiniDock также поддерживает встроенное или самостоятельное дооснащение хранения SSD, расширяя возможности хранения Mac Mini.

Модельный ряд MiniDock состоит из пяти вариантов, с объемом памяти от отсутствующего встроенного SSD до 4ТБ.

Источник: TechRadar