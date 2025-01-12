Депутат Государственной Думы Нилов сообщил о начале отмены ЕГЭ.

В России начат процесс отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в интервью для РИА Новости. Будущее предполагает новый формат оценки знаний учащихся.

Особенности нового подхода Реклама

Ярослав Нилов уточнил, что разрабатываемый формат объединяет в себе лучшие черты ЕГЭ, советской и российской образовательных систем. Это позволит создать более комплексную и эффективную систему тестирования знаний школьников.

Изменения и нововведения

Сейчас в образовательной системе происходят изменения, связанные с тем, как оценивают знания учеников. Нилов отметил, что в рамках новых подходов рассматривается возможность использования интегральной оценки, что предполагает более всесторонний анализ успеваемости.

Альтернативы и предложения

Несмотря на процесс изменений, глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее заявлял, что в ведомство не поступало предложений по улучшению системы сдачи ЕГЭ. Он подчеркнул, что данный экзамен зарекомендовал себя как высокотехнологичный и независимый, а его результаты признаются всеми высшими учебными заведениями страны.

Таким образом, Россия движется к преобразованию системы оценки знаний, стремясь сделать ее более гибкой и надежной, совмещая традиционные и современные методы.