В одном из школьных бассейнов Владивостока обвалился потолок.

В одной из школ Владивостока произошло обрушение потолка и элементов фасада в помещении бассейна. В связи с этим прокуратура начала проверку, как сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

Инцидент имел место 12 января 2025 года в бассейне школы №72, введенном в эксплуатацию в 1987 году. Несмотря на обрушение конструкций, никто не пострадал. Реклама

Прокуратура Советского района приступила к проверке, связанной с нарушением целостности конструкции потолка. Представители городской администрации уточнили, что обрушение произошло в отдельном здании бассейна.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку в Оренбурге после того, как посетителей бассейна в одном из фитнес-центров ударило током. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Источник: Aif