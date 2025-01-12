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В одном из школьных бассейнов Владивостока обвалился потолок.

12.01.2025
В одном из школьных бассейнов Владивостока обвалился потолок. В одном из школьных бассейнов Владивостока обвалился потолок.

В одной из школ Владивостока произошло обрушение потолка и элементов фасада в помещении бассейна. В связи с этим прокуратура начала проверку, как сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

Инцидент имел место 12 января 2025 года в бассейне школы №72, введенном в эксплуатацию в 1987 году. Несмотря на обрушение конструкций, никто не пострадал.

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Прокуратура Советского района приступила к проверке, связанной с нарушением целостности конструкции потолка. Представители городской администрации уточнили, что обрушение произошло в отдельном здании бассейна.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку в Оренбурге после того, как посетителей бассейна в одном из фитнес-центров ударило током. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Источник: Aif

ПульсХаб
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