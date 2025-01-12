Вэнс считает, что некоторых участников событий 6 января не следует помиловать.

ВАШИНГТОН — Избранный вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что лица, ответственные за насилие во время беспорядков в Капитолии, «очевидно», не должны быть помилованы. Это заявление прозвучало на фоне обещаний избранного президента Дональда Трампа применить право помилования в отношении многих участников событий 6 января 2021 года, которые пытались отменить результаты выборов, в которых Трамп проиграл.

Вэнс в интервью на программе «Fox News Sunday» подчеркнул, что вопрос о помилованиях «очень прост». Он отметил, что те, кто «протестовал мирно», должны быть помилованы, однако «если вы применяли насилие в тот день, очевидно, вы не должны быть помилованы». При этом он добавил, что в некоторых случаях существует «определенная серая зона». Реклама

Трамп заявил, что намерен выдать помилования устроителям беспорядков в первый же день своего президентства, которое начнётся 20 января. «Скорее всего, я сделаю это очень быстро», — сказал он недавно в программе NBC «Meet the Press». Он добавил, что «эти люди страдали долго и тяжело. Однако может быть несколько исключений, которые я должен рассмотреть. Но, знаете, если кто-то был радикальным, безумным…»

На сегодняшний день более 1,500 человек обвинены в федеральных преступлениях в связи со штурмом, в результате которого было ранено более 100 полицейских, а законодатели вынуждены были скрываться, чтобы утвердить победу Джо Байдена на выборах 2020 года.

Сотни людей, не занимавшихся разрушениями или насилием, были обвинены только в мелких правонарушениях за незаконное проникновение в Капитолий. Другие столкнулись с более серьезными обвинениями, такими как нападение на полицейских. Лидеры экстремистских групп Oath Keepers и Proud Boys были осуждены за подстрекательский заговор, который, по версии обвинения, заключался в планах использования насилия для предотвращения мирной передачи власти от республиканца Трампа к демократу Байдену.

В своём посте на X Вэнс ответил на критику со стороны сторонников капитолийских бунтовщиков, выразив недовольство его позицией, которую они считают недостаточной для освобождения всех осужденных. «Я защищал этих ребят на протяжении многих лет», — отметил он.

«Президент сказал, что рассмотрит каждый случай (и я говорю то же самое), это не отказ от слов», — подчеркнул Вэнс. «Уверяю вас, мы заботимся о людях, несправедливо заключённых под стражу. Да, это касается и тех, кого спровоцировали, и тех, кто получил несправедливый суд».

Источник: Time