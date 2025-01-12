Владельцы электромобилей Mercedes-Benz смогут пользоваться зарядными станциями Tesla Supercharger с февраля.

Mercedes-Benz объявила, что с февраля ее электромобили смогут пользоваться сетью суперзарядных станций Tesla Supercharger.

Сейчас вы уже должны быть в курсе, как это происходит: производитель заявляет о доступе к суперзарядкам, сначала через использование адаптеров NACS-to-CCS, а позднее с интеграцией NACS напрямую. Адаптеры доступны для покупки через дилерские центры. Владельцы электромобилей смогут увидеть, как число доступных общественных зарядных станций резко увеличивается на тысячи. По последним данным, у Tesla имеется 20,000 зарядных мест в США и Канаде. Реклама

Конечно, это все касается жителей Северной Америки, поскольку европейцы уже давно могут пользоваться суперзарядками Tesla благодаря более прогрессивному подходу к технологическим стандартам.

Адаптер, произведенный поставщиком зарядных устройств для электромобилей Lectron, будет продаваться за $185 в авторизованных дилерских центрах. По словам представителя Mercedes, Андрея Брудницкого, адаптер Lectron является «единственным адаптером на сегодняшний день, который протестирован на безопасность и совместимость с электромобилями Mercedes-Benz» и «предлагает другие преимущества для клиентов, такие как более надежное соединение между кабелем и адаптером по сравнению с аналогичными адаптерами».

(У Lectron в прошлом году были проблемы с неисправной защелкой, что привело к отзыву около 1,600 единиц; компания утверждает, что эти проблемы были решены в апреле 2024 года, и с тех пор других проблем не возникало.)

Места расположения суперзарядок Tesla также будут добавлены на карту зарядных устройств в приложении Mercedes. Система будет интегрирована с функцией Plug & Charge компании, при которой зарядка начинается сразу после подключения, без дополнительных действий или авторизаций.

Позже в этом году Mercedes планирует выпустить свои первые автомобили с заводскими портами NACS. Пока неизвестно, какие модели появятся первыми, но у компании есть широкий выбор электромобилей, от роскошного EQS до более доступных EQE и EQB, и заканчивая статусным электрическим G-Wagen.

Источник: TheVerge