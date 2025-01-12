Введение в путешествие по районам Рома и Кондеcа в Мехико для начинающих.

Колония Рома и Колония Кондеса: Знаковые районы Мехико

Два самых знаковых района Мехико — Колония Рома и Колония Кондеса — известны своим историко-архитектурным значением, богемным образом жизни и разнообразной гастрономией. Это самостоятельные направления для посещения. Реклама

Исторический контекст

Район Рома был основан в 1903 году и привлёк внимание мексиканской буржуазии благодаря новаторским услугам: водоснабжению, канализации и уличному освещению. Эти удобства дополнялись пышными парижскими бульварами, общественными садами и площадями. Многие состоятельные семьи и компании обосновались здесь, выстраивая роскошные каменные особняки в архитектурных стилях Belle Époque и Ар-Нуво.

Район Кондеса появился позднее, в 1927 году, после Мексиканской революции. Арт-деко в Кондесе встречается повсюду: от жилых домов до уличных вывесок, парков и фасадов. Здесь сохранилась уникальная атмосфера благодаря сочетанию архитектуры и стен, увитых бугенвиллиями.

Землетрясение 1985 года стало переломным моментом для обоих районов. В Роме и Кондесе начался период забвения и запустения, который длился около 20 лет. В начале 2000-х годов молодые художники и хипстеры увидели в этих районах возможности для гентрификации, которая сильно изменила облик местности. Сейчас это пространство с лучшими ресторанами города, коктейльными и винными барами, художественными галереями, коворкингами и дизайнерскими магазинами.

Как добраться и перемещаться

Дорога от терминала 1 или 2 международного аэропорта имени Бенито Хуареса до районов Рома или Кондеса занимает до 45 минут на такси или через Uber. Эти районы можно с удовольствием исследовать пешком, а система общественных велосипедов Ecobici предлагает недельные тарифы для удобного передвижения.

Пусть Рома и Кондеса расположены довольно центрально, дорога до других районов, таких как Поланко, Исторический центр или Сан-Раафаэль, занимает около 35 минут на такси. До южных районов Койоакан и Педрегаль можно доехать за час. Также доступен метрополитен, хотя рационально планировать поездки, избегая час пик, когда количество пассажиров велико.

Где остановиться

В Роме и Кондесе можно найти жильё на любой вкус: от бюджетных хостелов до роскошных отелей. Для экономных путешественников подойдёт хостел Casa Pancha, предлагающий койко-места по ценам от 35 долларов за ночь. Для более взыскательных гостей Ignacia Guest House предлагает стильные номера в модернизированном особняке начала XX века с завтраком в стоимость. La Valise Mexico City — один из самых роскошных отелей мира, где номера оформлены в стиле французского таунхауса 1920-х годов.

Кофейни

Специальные сорта кофе в Роме и Кондесе пользуются большим спросом. Заведения, такие как Chiquitito Café, Forte Cafe и Constela, славятся качественными напитками и уютной атмосферой, идеальной для утреннего завтрака.

Рестораны

Рома и Кондеса предлагают множество мест для еды и напитков, от простых закусочных до изысканных ресторанов. Находясь здесь, стоит посетить популярные винные бары с меню в стиле бистро, такие как Hugo Wine Bar, NIV bar и Caimán. Кулинарные путешествия продолжаются в Maíz de Cacao и Galanga Thai House, каждое из которых предлагает изысканное меню на базе местных ингредиентов.

Развлечения и искусство

Рома и Кондеса — популярный выбор для любителей современного искусства с множеством галерей и выставок. Не пропустите Casa Guillermo Tovar de Teresa — особняк эпохи Порфириата с коллекцией искусства. Прокатиться можно до замка Чапультепек для обязательного знакомства с историей Мексики. Амстердам-авеню и парк Пласа Рио-де-Жанейро идеально подходят для утренних прогулок или бега.

Покупки

В Роме Норте многие бутики на Колима-стрит предлагают товары медленной моды или винтаж. Реставрированная коммерческая аллея 1930-х годов, Pasaje Parian, также предлагает модные ювелирные изделия и домашний декор.

Ночная жизнь

Любители танцев найдут себе развлечение в клубах Club San Luís и Mama Rumba, а для коктейльных вечеров — бары Brujas, Baltra Bar и Tlecán. Рекомендуется бронировать заранее, так как популярные рестораны города часто имеют длинные очереди ожидания.

Когда лучше посетить

Высокий сезон для посещения Мехико начинается в начале февраля с выставки современного искусства Zona Maco. Еще одним популярным временем для визита считается конец октября — начало ноября в связи с празднованием Дня мёртвых и гонками Формулы-1.

Источник: LonelyPlanet