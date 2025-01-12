Более 150 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома в Лос-Анджелесе из-за пожаров.

Эвакуация и пожары в округе Лос-Анджелес

Во время пресс-конференции окружной шериф Роберт Луна сообщил, что в округе Лос-Анджелес объявлена эвакуация для 153 тысяч человек. Под угрозой находятся 57 тысяч строений, а 166 тысяч человек предупреждены о возможной необходимости покинуть свои дома.

Жертвы и пропавшие без вести

Луна также отметил, что из-за природных пожаров погибли как минимум 11 человек, и еще 13 числятся пропавшими без вести. Причиной восьми смертей стал пожар в районе Итон, а три человека стали жертвами возгорания в Пэлисейдс. Расследование причин возникновения пожаров продолжается, в нем участвует Федеральное бюро расследований. Реклама

Условия для распространения огня

Метеорологи указывают на то, что сухая и ветреная погода способствуют распространению пожаров. Ранее стало известно о появлении огненных смерчей в Калифорнии из-за бушующих лесных пожаров.

Фотогалерея

Предлагаем вашему вниманию фотогалерею «Пожары в Калифорнии: 15 кошмарных фото», которая иллюстрирует масштабы бедствия.