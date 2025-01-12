Богатая история Памелы Андерсон в «Последнем шоугёрле»

История фильма «Последняя танцовщица» началась с его мировой премьеры на Международном кинофестивале в Торонто. Когда фильм получил широкое национальное распространение 10 января, воссиял новый этап в карьере Памелы Андерсон, которая сыграла главную роль в этом кинопроекте.

После премьеры Памела Андерсон рассказала, как готовилась к роли Шелли, танцовщицы из Лас-Вегаса, чей длительный контракт подходит к концу. В черном костюме и солнцезащитных очках она призналась на открытой встрече с публикой, что «готовилась к этой роли всю свою жизнь». Реклама

Андерсон осознала, насколько уникальна возможность, предложенная ей: «Это первый раз, когда мне достался хороший сценарий», — пошутила она, намекнув на неоднозначность предыдущих предложений. Действительно, фильм, снятый Джией Копполой, стал одним из самых значительных в ее карьере.

Фильм «Последняя танцовщица» выходит в поворотный момент для Памелы Андерсон, когда происходит переосмысление ее карьеры, которая ранее часто воспринималась как повод для шуток или заголовков таблоидов. В новой роли Шелли, персонажа, история которого созвучна с прошлым самой Андерсон, актриса добивается серьезного отношения к своему герою и искусству, несмотря на все обстоятельства.

На первом этапе известной карьеры Андерсон, фильм «Барб Уайр» 1996 года стал лишь еще одной неудавшейся попыткой, шуткой в истории ее карьеры, что сопровождая личные трудности, такие как потеря ребенка в период брака с Томми Ли.

В последние годы общественное представление об Андерсон изменилось. Сериал Hulu «Пэм и Томми» обратил внимание на неприглядные аспекты жизни Памелы, однако, саму актрису проект оставил недовольной. Тем временем, документальный фильм Netflix «Памела: История любви» позволил зрителям глубже понять жизнь звезды через личные дневники и записи.

В фильме «Последняя танцовщица» Андерсон демонстрирует нежность своего героя, иногда выглядя наивной. Проведя многие годы в «Ле Раззл Дазл», Шелли трудно осознать, как это оценивается окружающими, включая ее взрослую дочь. Но Шелли отнюдь не трагическая фигура: в одной из сцен она встает на своем, поражая зрителей своей искренностью.

Эмоциональная реакция на фильм ярко проявилась во время вопросов и ответов после показа. Джейми Ли Кертис, сыгравшая подругу Шелли, была особо тронута, едва держась на словах. Билли Лурд, исполнившая роль дочери Шелли, рассказала, что съемки были для нее «очищающим опытом».

Родительство — важная тема как в личной жизни Андерсон, так и в проекте «Последняя танцовщица». Сама Памела признала, что видит это как полный круг событий своей жизни. «Это сценарий я могла выполнить только я», — заявила Андерсон, и зрители, безусловно, этому верят.

Источник: Time