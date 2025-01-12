Беспроводные наушники-очистители воздуха: новая «маска без маски»

В современном мире новые подходы к применению существующей технологии могут порождать неожиданные идеи. Так, пандемия Covid-19 стала стимулом для создания масок с аудиокомпонентами. Одним из примеров стала спорная маска Razer Zephyr с внешними динамиками, а также разработка will.i.am совместно с Honeywell под названием Xupermask с встроенными наушниками. Не осталась в стороне и компания Dyson, выпустившая комбинацию маски и наушников с функцией очистки воздуха. После завершения пандемии и отмены ограничений интерес к носимым устройствам с функцией фильтрации воздуха и аудионаушниками несколько угас.

Однако эта идея вновь становится актуальной благодаря тайваньской компании Ible, основанной в 2015 году. Компания известна своими носимыми воздухоочистителями из серии Airvida, которые выглядят как ожерелья. На выставке CES 2025 Ible представила свои новинки — беспроводные наушники E1 и T1, которые также выполняют функцию воздухоочистителей. Эти устройства позволяют не только слушать музыку и принимать телефонные звонки, но и обеспечивать пользование невидимой маской для лица, как заявляют разработчики. Реклама

Хотя я не смог протестировать устройства лично, я посетил стенд компании и побеседовал с представителями, что дало возможность взглянуть на будущее, где лучшие наушники сочетаются с функциями для здоровья пользователя, что становится все более актуальным.

Модель Airvida E1 представляет собой наушники с шейным ободом, которые объединяют шумоподавление на 25 дБ с ионным воздухоочистителем. Устройство весит всего 42 грамма, подключается через Bluetooth и обеспечивает 8 часов работы от батареи с аудио или более 30 часов без него. Зарядка осуществляется с помощью магнитного кабеля. Что касается качества звука, E1 оснащены динамическим драйвером 13 мм и многослойной композитной диафрагмой для насыщенного звучания и мощного баса.

Интересно, что E1 может использоваться как настольный очиститель воздуха при установке на подставку. Приложение Airvida Connect предоставляет обновления о качестве воздуха в реальном времени, оповещения о пыльце и возможность настройки уровня ионов. Это устройство заявляет о 99.9% удалении частиц PM2.5 и аллергенов пыльцы, а также 99.7% эффективности против вирусов гриппа А и SARS-CoV-2.

Модель T1 стала первой в мире носимой ионной воздухоочисткой, совмещенной с наушниками с шумоподавлением. Она также обещает 99.9% защиту от загрязняющих веществ, аллергенов и вирусов, обеспечивая при этом высокое качество звука с активным шумоподавлением и Bluetooth 5.3.

Каждый наушник весит 9.5 грамм, что тяжелее многие аналогичные устройства, например, AirPods Pro 2, которые весят около 5 грамм. Время работы батареи составляет около 5 часов прослушивания музыки (или до 24 часов для очистки воздуха), а зарядный кейс, который заряжается через USB, предлагает три дополнительных заряда для продолжительного использования.

Стоит отметить, что 9.5 грамм — все же легкий вес для решения по очистке воздуха. Устройство генерирует более 30 миллионов отрицательных ионов на см³, обещая эффективно очищать воздух вокруг лица. Оно поставляется с дополнительными наконечниками для наушников трех размеров и в двух цветовых вариантах: космический черный и жемчужно-белый. Устройство подходит для использования в различных условиях, эффективно работу при температурах от 0°C до 40°C и влажности от 30% до 85%.

Обе модели, E1 и T1, представляют собой сочетание инновационной очистки воздуха и передовых аудиотехнологий. Я надеюсь, что эти устройства оправдают свои заявления и окажутся полезны для людей с респираторными заболеваниями, аллергиями или тех, кто старается избежать инфекции, при этом обеспечивая качественное звучание. Ведь какой смысл в чистом дыхании, если музыка не приносит удовольствия?

Источник: TechRadar