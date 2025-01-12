Антифрод-система от McAfee защитит вас от мошенников, но бесплатно только для клиентов компании

Инструмент McAfee обнаруживает мошенничество в электронной почте, текстах и глубокие дипфейки

Мошенники все активнее используют продвинутые технологии ИИ для создания правдоподобных сообщений и фальшивых видео. Исследование McAfee показало, что около двух третей американцев сталкивались с мошенничеством сами или знают таких людей, причем средние потери составляют почти $1,500. Реклама

Чтобы противостоять этой тенденции, компания McAfee выпустила Scam Detector, средство, которое защищает пользователей от подобных угроз. Этот инструмент основан на технологии Smart AI и способен распознавать и помечать подозрительные сообщения до того, как пользователи с ними взаимодействуют. Также он выявляет отредактированные с помощью ИИ видео, которые могут быть поданными как подлинные.

Scam Detector блокирует потенциальные угрозы, объясняя пользователям, почему те или иные сообщения или видео опасны. Со временем инструмент станет доступен на французском, немецком и японском языках, что расширит его доступность.

Инструмент интегрируется с популярными платформами, такими как Gmail, Outlook, Android и iOS. Пользователям не нужно самостоятельно проверять ссылки или загружать файлы для анализа; инструмент работает автоматически. При выявлении потенциальной угрозы пользователю будет отправлено уведомление.

С весны этот инструмент будет включен в подписки McAfee+ и Total Protection без дополнительной платы. После активации инструмент обеспечит реальную защиту на смартфонах, ноутбуках и планшетах пользователя.

Как подчеркнул Стив Гробман, технический директор McAfee, «мошенники становятся все хитрее, используя технологии, такие как искусственный интеллект, чтобы их уловки были более убедительными и сложными для обнаружения. Мы создали McAfee Scam Detector, чтобы предупреждать о мошенничествах до того, как они причинят вред и помочь людям защитить свои личные данные и развить навыки для противостояния мошенникам».

Источник: TechRadar