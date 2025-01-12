Аналитик прогнозирует, что PS5 опередит Switch 2 по объёмам продаж в США в 2025 году.

Опытный аналитик предполагает, что если Nintendo Switch 2 выйдет в первой половине 2025 года, то продажи PS5 обгонят продажи новой консоли в США. Мэт Пискателла из Circana также предсказал, что из-за высокого первоначального спроса на долгожданную консоль нового поколения от Nintendo, дефицит поставок будет длиться несколько месяцев.

Может ли PS5 обогнать по продажам Switch 2 в США, если предложение удовлетворит спрос?

Пискателла не стал углубляться в причины, по которым он считает, что PS5 обгонит Switch 2 в первый год продаж, за исключением дефицита поставок и возможного позднего выпуска в 2025 году. Интересно, удержится ли его прогноз, если Nintendo не столкнется с проблемами аппаратного обеспечения. Реклама

Однако это смелое предположение, учитывая, что PS5 находится на этапе зрелости своего жизненного цикла. Но если GTA 6 действительно выйдет в этом году, мы ожидаем значительного увеличения спроса на консоль Sony.

«Я предполагаю, что новое аппаратное устройство Nintendo будет продано в количестве 4,3 миллиона единиц в США в 2025 году (при условии выпуска в первой половине года), что составит примерно 1/3 от всех проданных видеоигровых консолей в этом году (за исключением портативных ПК)», — написал Пискателла в Bluesky. «Количество проданных единиц, конечно, будет зависеть от производственных возможностей. Я все еще ожидаю, что PlayStation 5 займет первое место по общему количеству проданных аппаратных единиц в США за год».

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