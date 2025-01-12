Аналитик: Данные показывают, что биткоин далек от перегрева – важные метрики, на которые стоит обратить внимание.

Биткойн у важного рубежа

Биткойн в настоящее время изучает спрос ниже уровня 95 тысяч долларов, который является критически важной отметкой и может стать основой для следующего роста. Несмотря на то, что фаза консолидации вызывает у инвесторов беспокойство по поводу возможной более глубокой коррекции и даже предположения, что BTC уже достиг максимума, ключевые показатели свидетельствуют об обратном.

Аналитик CryptoQuant Эксель Адлер представил убедительную диаграмму, демонстрирующую рыночные настроения и корреляцию цен. Согласно анализу Адлера, рынок станет перегретым только тогда, когда индекс, представленный на диаграмме, достигнет 95-го перцентиля, уровень, который исторически сигнализирует о начале фазы коррекции. К счастью, рынок остается далеко от этого порога, что говорит о наличии потенциала для дальнейшего роста до достижения значимого сопротивления. Реклама

Биткойн в ожидании решающего движения

После недель консолидации ниже важной отметки в 100 тысяч долларов Биткойн демонстрирует устойчивый спрос выше уровня 92 тысяч долларов, что сигнализирует о стойкости в условиях рыночной неопределенности. Аналитики внимательно следят за этим уровнем, ожидая значительное движение. Вопрос, удастся ли цене превзойти 100 тысяч долларов или она опустится ниже 90 тысяч, остается открытым, но ставки высоки, поскольку инвесторы готовятся к значительной волатильности.

Критические уровни для наблюдения

На данный момент Биткойн торгуется на уровне 94,500 долларов, удерживая ключевые поддержки, но сталкиваясь с трудностями в восстановлении восходящей динамики. Для того, чтобы «быки» взяли контроль, первым шагом станет возвращение уровня 95 тысяч долларов. Однако этого будет недостаточно. Для подтверждения устойчивого тренда BTC должен преодолеть уровни 98 и 100 тысяч долларов в ближайшие дни.

Уровень в 100 тысяч долларов остается как психологическим, так и техническим барьером. Преодоление этого уровня критично, но для подтверждения восходящей тенденции биткойн должен удержаться выше этой отметки в течение нескольких дней. Постоянное присутствие выше 100 тысяч долларов укрепит уверенность участников рынка и сигнализирует о продолжении бычьей структуры.

В свою очередь, неспособность восстановить критические уровни может привести к дальнейшему снижению. Если BTC не удастся преодолеть отметку в 95 тысяч долларов и не восстановить уровни 98 и 100 тысяч долларов, вероятным станет падение ниже поддержки в 92 тысячи долларов. Такой сценарий может привести к более глубоким корректировкам, возможно, к области спроса в 85 тысяч долларов.

Следующие несколько дней станут решающими, поскольку BTC маневрирует в узком торговом диапазоне. Возьмут ли «быки» контроль или «медведи» снизят цены, это определит тенденцию на предстоящие недели.

Источник: Bitcoinist