USB-зарядное устройство Anker с дисплеем, представленное на CES, уже поступило в продажу

На выставке CES часто представляются инновационные гаджеты, которые могут задавать тренды на весь год. Однако большинство из них не становятся доступными сразу после мероприятия. К счастью, это не касается 140-ваттного зарядного устройства Anker. Оно уже доступно в черном и серебристом цветах по цене $79.99 (со скидкой $10) при использовании купона на странице Amazon или промокода WSCPV2LBR7KR на официальном сайте Anker.

Среди всех зарядных устройств, представленных на CES в этом году, модель от Anker с мощностью 140 Вт выделяется своим оригинальным дизайном. Уникальная особенность этого настенного зарядного устройства — расположение всех четырех USB-портов на нижней стороне устройства. Такое расположение изменяет центр тяжести устройства и помогает предотвратить его выпадение при подключении тяжелых кабелей. Два из этих портов — это порты USB-C, которые могут выдавать мощность до 140 Вт, что позволяет заряжать как Nintendo Switch, так и новейший MacBook Pro. Третий порт USB-C поддерживает мощность до 40 Вт, а единственный USB-A порт ограничен 33 Вт. Устройство также оснащено встроенным дисплеем для отображения данных о температуре и уровне мощности на каждом порту. Реклама

Примечание: Квентин Кеннемер также внес свой вклад в создание этого материала.

Источник: TheVerge