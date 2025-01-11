Solidigm уходит с рынка потребительских SSD, сосредоточившись на корпоративных SSD в 2025 году.

Intel SSD-подразделение стало Solidigm после продажи SK Hynix

SK Hynix запустила свои собственные потребительские SSD-продукты

Ожидается, что в 2025 году больше брендов покинут жесткую B2C SSD-арену

Solidigm, дочерняя компания SK Hynix, официально объявила о прекращении производства потребительских твердотельных накопителей (SSD), моделей P44 Pro и P41 Plus. Реклама

Компания начала свою деятельность в 2021 году после приобретения SK Hynix бизнеса по производству NAND и SSD у Intel за 9 миллиардов долларов. Теперь с сайта компании исчез раздел «Клиентские SSD».

Ссылка на категорию клиентских продуктов перенаправляет на страницу «Устаревшие продукты». Это подтверждает, что Solidigm больше не будет производить свои последние две потребительские модели SSD, а также более старые накопители времен Intel, такие как 660p и 670p.

Solidigm переориентируется на решения для дата-центров

В соответствии с заявлением компании, новых продуктов для замены в потребительской линейке SSD не планируется, что знаменует выход Solidigm из потребительского сегмента рынка.

С момента поглощения компания Solidigm сосредоточила своё внимание на корпоративном сегменте и рынке дата-центров. Теперь приоритетом является производство SSD большой ёмкости, особенно для приложений, связанных с искусственным интеллектом.

Рынок потребительских SSD оказался сложным: избыточное предложение привело к снижению цен и сокращению прибыльности.

Источник: TechRadar