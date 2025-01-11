PlayStation разрабатывает «революционную AAA-игру» в новой студии

Sony разрабатывает «революционную оригинальную AAA-игру» для PlayStation в новом, пока нераскрытом студийном подразделении, базирующемся в Лос-Анджелесе. Согласно распространяющемуся в сети описанию вакансии, это будет совершенно новая интеллектуальная собственность (IP).

По слухам, новым проектом PlayStation и студией руководит опытный разработчик

Объявление о вакансии относится к должности Старший продюсер проекта в PlayStation и указывает, что выбранный кандидат будет работать в офисе в «недавно созданной AAA-студии в Лос-Анджелесе». Реклама

В объявлении также говорится, что неназванная студия работает над «следующей революционной оригинальной AAA-IP». Делается акцент на «высокоуровневую игру», что дополнительно подчеркивается в разделе с квалификациями. Sony ищет человека, который уже выпускал несколько AAA-игр, указывая на то, что это будет игра с большим бюджетом уровня блокбастера.

Что касается новой студии, предполагается, что эта внутренняя команда находится под руководством не кого иного, как ветерана игры Call of Duty Джейсона Блэнделла. Блэнделл ранее возглавлял Deviation Games, которая была закрыта без выпуска эксклюзива для PS5, над которым она работала.

Однако несколько бывших сотрудников Deviation сообщили в LinkedIn, что они перешли в PlayStation, где работают под руководством Блэнделла.

Sony так и не раскрыла проект Deviation для PS5, который, по сообщениям, был отменен.