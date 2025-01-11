Panasonic возвращается к телевизионным триумфам на CES 2025 года

Panasonic вновь вернулась на американский рынок телевизоров в прошлом году, и спустя всего несколько месяцев я уже убежден, что их новый флагманский OLED — лучший телевизор на CES 2025 года. Это впечатляющее возвращение бренда, который многие любители домашнего кинотеатра помнят по великолепным плазменным телевизорам, в свое время считавшимся лучшими из лучших в области технологий дисплеев для гостиных. После длительного перерыва Panasonic вновь вступает в борьбу за премиум-сегмент вместе с такими гигантами, как Sony, LG и Samsung.

Новый OLED-телевизор компании, модель Z95B, будет доступен в трех размерах: 55, 65 и 77 дюймов. Он оснащен новейшей панелью OLED от LG Display, которая представляет собой четырехслойную конструкцию, превосходящую яркость модели LG G4 прошлого года, даже без использования технологии микролинзового массива (MLA), который значительно увеличивал яркость в прошлом. Модель Z95A от Panasonic в прошлом году также использовала технологию MLA, но новый подход показывает лучшие результаты и более экономичен в производстве. Реклама

Эта панель высшего уровня станет достойной альтернативой QD-OLED дисплею, используемому в флагмане Samsung 2025 года — модели S95F. OLED-телевизоры продолжают становиться ярче, насыщеннее и более впечатляющими, и покупатели действительно не ошибутся с любым из них. Панель от Panasonic поразила меня на выставке и выглядела великолепно. Я с трудом мог оторвать от неё взгляд несколько минут. Z95B также поддерживает игры с частотой до 144 Гц, что делает его сильным конкурентом, хотя LG и Samsung в этом году увеличили этот параметр до 165 Гц.

Ещё одной особенностью Panasonic является встроенная акустическая система Dolby Atmos. Динамики и качество звука настроены Technics, что подтверждено значком на устройстве. Мне очень понравились тканевые стороны этого телевизора, которые элегантно скрывают боковые и верхние динамики.

Да, такой звук делает телевизор относительно массивным по стандартам 2025 года — особенно для OLED. Panasonic не остановилась в создании модели Z95B, которая стала настоящим гигантом среди телевизоров. Но хорошая новость заключается в том, что многим не потребуется отдельная звуковая панель, поскольку система, вероятно, будет звучать великолепно. Как отметил выдающийся Калеб Денисон из Digital Trends, компания также переработала систему охлаждения телевизора, внедрив новую технику отвода тепла, которая должна помочь поддерживать четырехслойную OLED панель в превосходном состоянии в долгосрочной перспективе.

Тем не менее, есть одна проблема с телевизорами Panasonic: они работают на операционной системе Fire TV от Amazon. Это поистине печально. Лично я не жалую эту платформу, но стоит признать, что Amazon несколько перегибает палку в стремлении втиснуть рекламу — хотя наиболее раздражающие примеры можно отключить в настройках. Fire TV имеет несколько неплохих идей, таких как виджеты в режиме ожидания, которые привлекли внимание Google. Но я правда надеюсь, что Панос Панай и его команда пересмотрят эту программную среду и создадут нечто более элегантное и интуитивно понятное, достойное телевизора, который, вероятно, будет весьма дорогим.

Однако я знаю множество людей, которые попросту игнорируют встроенное ПО своих телевизоров, предпочитая использовать Apple TV, Nvidia Shield или другие стриминговые устройства. С учётом того, что Samsung и LG весьма активно вводят ИИ в свои телевизоры в этом году, я ожидаю, что подобных пользователей станет ещё больше. Например, LG G5 будет включать ИИ-чатбота и кнопку для ИИ на пульте, а также интеграцию с Microsoft Copilot. Становится уж слишком много всего, не так ли?

Для меня «лучший телевизор» CES определяется тем, какое впечатление он будет оставлять от просмотра. И Panasonic уже справляется с этой задачей, не уступая Sony в создании домашнего телевизионного центра, который впечатляет как картинкой, так и звуком. Мне бы хотелось, чтобы Z95B (и мини-светодиодные телевизоры компании 2025 года) работали на другой операционной системе. Но, на мой взгляд, Fire TV OS не так уж плоха, чтобы затопить этот высококлассный продукт. Если вы не согласны, всегда можно использовать другую систему.

Я с нетерпением жду возможности провести больше времени с Z95B, когда он начнет поставляться в этом году. Более жесткая конкуренция приносит пользу всем, кто ищет новый телевизор. Компании вроде TCL и Hisense отлично справляются с задачей повышения ожиданий от телевизоров стоимостью до $1,500. А возвращение Panasonic демонстрирует, что возможно для тех, кто готов потратиться на своё следующее значительное обновление.

Фотография: Крис Уэлч / The Verge

Источник: TheVerge