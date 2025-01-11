Nintendo Switch 2: все утечки и слухи на данный момент

Анонс нового поколения консолей от Nintendo уже не за горами. Хотя точная дата пока неизвестна, компания планирует представить информацию о новой консоли до конца текущего финансового года в марте. Слухи о преемнике Switch ходят более года, однако с приближением крайнего срока и отсутствием официальной информации от Nintendo, волнение вокруг технических спецификаций и дизайна консоли достигло своего пика. Вот все, что мы знаем на данный момент о новой консоли от Nintendo.

Единственная подтвержденная Nintendo информация о новой консоли — она будет совместима с играми для Switch. Все остальное известно лишь благодаря утечкам и данным от сторонних производителей. В конце прошлого года производитель Dbrand представил чехол Killswitch для Switch 2. Генеральный директор Dbrand Адам Иджаз утверждает, что чехол основывается на «точных размерах» новой консоли, полученных с помощью «3D-сканирования реального устройства». Но в интервью с The Verge он отказался раскрывать, как и где была получена эта информация. Реклама

Если дизайн Killswitch действительно основан на новом устройстве, то консоль будет крупнее Switch OLED, с 8-дюймовым экраном и подставкой, которая будет занимать всю длину устройства, как у модели OLED. Факты о том, что новая Switch будет крупнее предыдущих, подтверждаются утечками и сведениями от других производителей аксессуаров. Например, новые контроллеры Joy-Con будут крепиться на магниты вместо привычных пазов, а аналоговые стики оснастят магнитами для борьбы с проблемой «дрейфа» Joy-Con.

На выставке CES 2025 слухи получили новое подтверждение: производитель аксессуаров Genki представил 3D-макет консоли. В интервью с The Verge генеральный директор Genki Эдди Цай подтвердил слухи о большем размере консоли, магнитных Joy-Con и другой информации.

Хотя о внешнем виде новой консоли есть немало сведений, информации о её технических характеристиках пока меньше. Кроме предполагаемой фотографии материнской платы консоли, информация о её «начинке» отсутствует. Так как Nintendo никогда не была известна производством консолей с продвинутыми графическими или процессорными мощностями, сложно предсказать, как будет вести себя новая консоль и какие дополнительные возможности она может иметь.

Что касается игр, новая консоль точно будет обратно совместима с играми для Switch. Вероятно, одной из первых игр станет Metroid Prime 4. Объявленная ещё в 2017 году, игра претерпела смену студии и перезапуск разработки. В прошлом году Nintendo показала геймплей и обозначила мягкое окно релиза в 2025 году. Возможно, Metroid Prime 4 подготавливалась сразу для обеих консолей, Switch и её преемника. К тому же, нельзя представить новый продукт от Nintendo без игры о Марио. Спустя годы продолжительного ожидания с момента выхода Super Mario Odyssey, вполне вероятно, что новая 3D игра о Марио будет презентована вместе с консолью. Недавно анонсированная Pokémon Legends: Z-A также может стать одной из игр запуска, поскольку Nintendo упомянула в трейлере «релиз в 2025 году одновременно по всему миру на Nintendo Switch».

Несмотря на все предположения и собранные доказательства, стоит помнить, что речь идёт о Nintendo, которая всегда шла своим уникальным и часто неожиданным путём. Эта стратегия приносила свои плоды. Хотя компания не застрахована от тех же проблем, с которыми сталкиваются её конкуренты, Nintendo успешно справляется с текущими вызовами в игровой индустрии.

Пытаться предсказать действия Nintendo бесполезно, и новая консоль не является исключением. Единственное, что можно утверждать с уверенностью — она выйдет уже скоро, и это будет значительное событие.

Источник: TheVerge