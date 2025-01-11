MSI представила два мини-ПК Cubi NUC AI, но я жду модель с портом Thunderbolt 5

MSI представляет новые мини-ПК с поддержкой ИИ

MSI присоединяется к тренду ИИ в ПК

Cubi NUC AI+ 2M — мини-ПК с 11 портами и кардридером, но без Thunderbolt 5

Имеется специальная кнопка Copilot и сканер отпечатков пальцев

MSI анонсировала выпуск двух новых моделей мини-ПК серии Cubi на выставке CES 2025. Эти устройства, Cubi NUC AI+ 2M и Cubi NUC AI 1UM, отличаются поддержкой функций ИИ прямо на устройстве и обеспечивают высокую производительность, будучи при этом компактными и подходящими для любого рабочего пространства. Реклама

Cubi NUC AI+ 2M имеет объем 0,826 литра и оснащен процессорами Intel Core Ultra платформы Lunar Lake, включая модели вплоть до Core Ultra 7 258V. Графика осуществляется встроенным Intel Arc 140V, а объем оперативной памяти может достигать 32 ГБ LPDDR5X. Поддержка хранения осуществляется через слот M.2 2280 для SSD. Устройство способно обеспечить до 115 TOPS производительности благодаря специальному процессору Intel AI Boost NPU.

В Cubi NUC AI+ 2M доступно 11 портов. На передней панели имеются два USB Type-A порта с пропускной способностью 10 Гбит/с, кардридер microSD, кнопка включения со сканером отпечатков пальцев для повышения безопасности, а также кнопка Copilot, обеспечивающая быстрый доступ к инструментам ИИ, таким как CoCreator, Windows Studio Effects, Live Captions и Live Translation. Кроме того, имеется встроенный микрофон и динамик для голосовых команд.

Отсутствие кнопки Copilot на меньшей модели

На задней панели находятся два порта Thunderbolt 4, один из которых поддерживает PD-in мощностью до 100 Вт. К сожалению, модель не оснащена Thunderbolt 5 для более высокой скорости передачи данных. Также имеются два порта HDMI и два Ethernet порта на 2,5 Гбит/с. Cubi NUC AI+ 2M может поддерживать до трех экранов и обеспечивает подключение WiFi 7 для высокоскоростной беспроводной связи.

Cubi NUC AI 1UM является меньшей и, скорее всего, более доступной по цене альтернативой, объемом 0,51 литра. Он оснащен процессорами Intel Core Ultra 100 платформы Meteor Lake, с моделями вплоть до Core Ultra 7 155H. Поддерживает два слота SODIMM DDR5 и два места для установки M.2 SSD. Как и его старший собрат, он имеет два порта Thunderbolt 4, HDMI-выходы и порты Ethernet на 2,5 Гбит/с. Однако, кнопка Copilot в этой модели отсутствует.

Обе модели поддерживают MSI Power Link, позволяя управлять питанием с помощью определенных мониторов MSI и сокращая количество кабелей, особенно при установке за монитором. Цена на устройства пока не объявлена.

Источник: TechRadar