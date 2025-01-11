Intel продолжает мечтать о модульных ПК: на выставке CES она представила игровое портативное устройство, совмещающее функции планшета и ноутбука.

На выставке CES 2025 компания Intel пригласила журналистов на закрытую презентацию «Innovation Showcase», где были представлены такие устройства, как прототипы современных ноутбуков и огромные стерео 3D портативные игровые ПК.

Во время моего пребывания там, я заметил тяжелое металлическое портативное устройство на столе, которое, казалось, не было полностью закреплено на экране. При поднятии экрана, он легко отделился. Реклама

Кажущееся оно слишком легким для полноценного планшета, я перевернул его и увидел три разъема на нижней стороне.

Сверху, на полке, находился ноутбук с подозрительно крупным куском пластика внизу, который выглядел как идеальное соответствие. Немного позже, представитель Intel Колин Хелмс подтвердил: это был концепт модульного ПК.

Этот модуль содержал полноценный компьютер Intel Lunar Lake — всё необходимое для работы устройства, кроме периферии и экрана. Это фактически переосмысление идеи Compute Card от Intel, хотя это не полностью заслуга Intel, и вряд ли он когда-либо будет выпущен.

Данный концепт разработан компанией Quanta, чьё имя редко встречается на ноутбуках и планшетах, которые они производят. Quanta является ODM (производитель оригинальных разработок), занимающимся проектированием и производством оборудования для известных брендов.

Quanta назвала всю модульную систему «AI8A», а центральный модуль — «Detachable AI Core». Хелмс сказал мне, что он может подключаться к другим концептуальным компьютерам, включая моноблочный ПК, который Intel пока не готова показать. Предполагается, что, как и в случае с Compute Card, обновление компьютера будет возможно лишь заменой модуля.

Модульный ноутбук также обладает множеством концептуальных наворотов, настолько многочисленных, что сотрудники Intel на выставке CES не успели их все освоить.

Для начала, ноутбук снабжен моторизированными петлями, позволяющими ему открывать и закрывать крышку самостоятельно. Также он обещает функцию отслеживания глаз, позволяющую перемещать окна многозадачности, просто глядя на нужное место. Якобы, он оснащен мышью, интегрированной в кольцо, которое можно носить.

Самая обыденная из функций: встроенная Qi-зарядная панель под ладонью с индикаторами для отображения оставшегося заряда батареи.

К сожалению, мне не удалось опробовать все эти функции в работе, и я не успел спросить, что значит «AI8A», потому что по ошибке решил, что на табличке было написано «Aiba», пока не проверил фотографии. Также мы не могли заменить модуль между портативным устройством и ноутбуком, так как модуль, по-видимому, не имел встроенной батареи.

Это всего лишь увлекательная концепция вычислительного устройства: вряд ли этот компьютер когда-либо будет выпущен, даже в более практичной и менее устроенной гаджетами форме. К счастью, с момента завершения проекта Compute Card от Intel, начали появляться реальные примеры модульности в мире ноутбуков. Framework недавно отметил свою пятую годовщину, а Dell сделал небольшой шаг вперед на CES, представив первый модульный ремонтируемый USB-C порт.

Источник: TheVerge