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Enagás: Россия заняла второе место по объему поставок газа в Испанию в 2024 году

11.01.2025
Enagás: Россия заняла второе место по объему поставок газа в Испанию в 2024 году Enagás: Россия заняла второе место по объему поставок газа в Испанию в 2024 году

Энергетическая компания Enagás представила данные о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию за период с января по декабрь 2024 года, согласно которым Россия заняла второе место по объемам поставок.

Основные данные:

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  1. Объем поставок:

    • В 2024 году Испания закупила у России эквивалент 72 360 ГВт⋅ч СПГ.
    • Это составило 21,3% от общего импорта СПГ Испанией.

  2. Сравнение с другими странами:

    • Россия уступила лидирующую позицию Алжиру.
    • На третьем месте по поставкам в Испанию оказались Соединенные Штаты Америки.
  3. Декабрьские поставки:
    • В декабре 2024 года наблюдается увеличение закупок газа из России.
    • Испания приобрела 5 485 ГВт⋅ч газа, что составило 20,8% от общего месячного объема поставок СПГ.

Ранее сообщалось о заявлении главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который отметил, что отказ Украины от транзита российского газа поставил экономику ЕС в сложное положение.

Источник: Aif

ПульсХаб
Опубликовано
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