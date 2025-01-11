Энергетическая компания Enagás представила данные о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию за период с января по декабрь 2024 года, согласно которым Россия заняла второе место по объемам поставок.
Основные данные:
-
Объем поставок:
- В 2024 году Испания закупила у России эквивалент 72 360 ГВт⋅ч СПГ.
- Это составило 21,3% от общего импорта СПГ Испанией.
-
Сравнение с другими странами:
- Россия уступила лидирующую позицию Алжиру.
- На третьем месте по поставкам в Испанию оказались Соединенные Штаты Америки.
- Декабрьские поставки:
- В декабре 2024 года наблюдается увеличение закупок газа из России.
- Испания приобрела 5 485 ГВт⋅ч газа, что составило 20,8% от общего месячного объема поставок СПГ.
Ранее сообщалось о заявлении главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который отметил, что отказ Украины от транзита российского газа поставил экономику ЕС в сложное положение.
Источник: Aif