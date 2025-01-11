Enagás: Россия заняла второе место по объему поставок газа в Испанию в 2024 году

Энергетическая компания Enagás представила данные о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию за период с января по декабрь 2024 года, согласно которым Россия заняла второе место по объемам поставок.

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Объем поставок: В 2024 году Испания закупила у России эквивалент 72 360 ГВт⋅ч СПГ.

Это составило 21,3% от общего импорта СПГ Испанией. Сравнение с другими странами: Россия уступила лидирующую позицию Алжиру.

На третьем месте по поставкам в Испанию оказались Соединенные Штаты Америки. Декабрьские поставки: В декабре 2024 года наблюдается увеличение закупок газа из России.

Испания приобрела 5 485 ГВт⋅ч газа, что составило 20,8% от общего месячного объема поставок СПГ.

Ранее сообщалось о заявлении главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который отметил, что отказ Украины от транзита российского газа поставил экономику ЕС в сложное положение.

Источник: Aif