Axios: Дания пригласила Трампа расширить военное присутствие США на территории Гренландии.

Правительство Дании направило команде избранного президента США Дональда Трампа личные сообщения, чтобы заверить в возможности решения вопросов безопасности Гренландии без присоединения острова к США. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на источники.

Датские власти предложили обсудить меры по усилению безопасности на острове, включая увеличение американского военного присутствия для успокоения опасений Трампа. Реклама

Дополнительные сообщения были отправлены советникам американского лидера на этой неделе, подчеркивая готовность сотрудничать в рамках существующих договоренностей.

По мнению дипломата одной из европейских стран, Дания считается одним из ближайших союзников США в ЕС, и никто не ожидал, что она станет объектом разногласий с Вашингтоном.

На пресс-конференции в Мар-а-Лаго сам Трамп отказался исключить возможность применения силовых или экономических мер для решения вопросов, связанных с Гренландией и Панамским каналом.

Ранее Трамп высказывался о необходимости вернуть контроль над Панамским каналом и поддерживал идею присоединения Гренландии к США.

Между тем, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что в Вашингтоне нет планов по вторжению в Гренландию.

Источник: Aif