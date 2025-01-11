Australian Open LIVE: онлайн трансляции, дешевые варианты, расписание и сетка турнира

Какого игрока стоит посмотреть в первый день?

Матч между Ариной Сабаленко и Слоан Стивенс по праву считается главным событием первого дня Австралийского Открытого чемпионата 2025 года. Двукратная чемпионка встретится с бывшей победительницей крупного турнира в вечерней сессии на арене Рода Лейвера. Реклама

Французский игрок Льюкас Пуй, получивший карт-бланш на участие, сразится с Александром Зверевым, который занимает вторую позицию среди мужчин.

Тем временем австралийский участник Ли Ту постарается заручиться поддержкой местных зрителей в матче против Йиржи Лехечки на Маргарет Корт Арена. В дневной сессии Каспер Рууд встретится с Хауме Мунаром во втором матче на арене Лейвера.

Расписание Australian Open 2025

Турнир проводится ежедневно, начиная с полуночи по британскому времени на внешних кортах и с часу ночи на центральных кортах.

Январь 12-14 – Первый раунд (женщины и мужчины)

Январь 15-16 – Второй раунд (женщины и мужчины)

Январь 17-18 – Третий раунд (женщины и мужчины)

Январь 19-20 – Четвертый раунд (женщины и мужчины)

Январь 21-22 – Четвертьфиналы (женщины и мужчины)

Январь 23 – Женские полуфиналы

Январь 24 – Мужские полуфиналы

Январь 25 – Женский финал

Январь 26 – Мужской финал

Можно ли посмотреть Australian Open 2025 бесплатно?

Австралийское телевидение предоставляет возможность просматривать трансляции этого турнира совершенно бесплатно с помощью сервиса 9Now. Служба покажет более 300 часов прямых трансляций.

Для жителей США доступен семидневный пробный период на сервисе Tennis Channel, после которого можно оформить подписку.

Кто является прошлогодним победителем Australian Open?

Янник Синнер стал победителем прошлого турнира, одержав победу в финале после проигрыша в первых двух сетах. Это первый случай, когда итальянский теннисист, поднял кубок турнира в Австралии. Арина Сабаленко сохранила титул победительницы среди женщин, разгромив Джен Цинвен в финале.

Игровые линии в Australian Open 2025

На турнире в 2025 году снова будут использованы электронные судьи. Они заменяют человеческих судей на всех кортах. Каждый матч будет контролироваться главным судьей и игроки смогут использовать технологию Hawk-Eye для обжалования решений дважды за сет.

Когда публикуется порядок игры каждого дня?

Подробнее о следующем дне публикуется каждый день в вечернее время. Важно учитывать, что для теннисных матчей нет четкого временного ограничения.

Где проходит Australian Open 2025?

Парк Мельбурна снова станет местом проведения турнира. Первые матчи здесь прошли еще с 1988 года, и с тех пор он считается домашней площадкой этого турнира.

На какой поверхности проходят матчи Australian Open 2025?

Матчи проводятся на жестком покрытии, несмотря на то, что ранее турнир проводился на траве. На арене Рода Лейвера проходят самые важные матчи, и она способна вместить до 15 000 зрителей. Арены Джона Кейна и Маргарет Корт могут принять 10 500 и 7 500 зрителей соответственно.

Источник: TechRadar