Adata представила самый компактный и быстрый переносной SSD с USB 4 без лишнего шума

ADATA: Новый прорыв в мире USB 4 SSD
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ADATA SE940: Первый Портативный SSD с USB 4
- Компания ADATA впервые представила свой уникальный портативный SSD, который использует технологию USB 4, на выставке CES 2025. Модель получила название XPG SE940 и стала первым устройством компании с поддержкой USB 4.
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Высокая Скорость Чтения и Записи
- SE940 предлагает впечатляющие возможности по скорости передачи данных до 4000 МБ/с как на запись, так и на чтение. Это делает данный SSD не только самым быстрым в линейке ADATA, но и мощным конкурентом на рынке внешних накопителей.
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Компактные Размеры и Новые Стандарты Производительности
- Модель отмечается как самый компактный портативный SSD с поддержкой USB 4 на рынке. SSD оснащён современным однокристальным контроллером Silicon Motion, который обеспечивает стабильную работу и эффективное энергопотребление.
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Функциональные Возможности и Емкость
- Встроенный сканер отпечатка пальца добавляет элемент безопасности, а объем памяти достигает 8 ТБ. Это позволяет хранить объёмные файлы, работать с мультимедиа и осуществлять резервное копирование данных.
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Другие Новинки от ADATA на CES 2025
- ADATA представила также другие SSD модели: XPG MARS 970 Storm и Blade, M.2 NVMe SSD Gen 5, которые поддерживают скорость до 14 ГБ/с на чтение и 12 ГБ/с на запись.
- Также были анонсированы портативные SSD SR800 и SR820 с скоростью до 20 ГБ/с, поддержкой USB 3.2 Gen 2 и емкостью до 4 ТБ.
- Заключение
- ADATA завершила презентацию анонсом памяти SDXC SD 8.0 Express, использующей PCIe 3.0 x2, что обеспечивает скорость чтения до 1600 МБ/с и записи до 1200 МБ/с.
Источник: TechRadar