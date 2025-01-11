11 самых впечатляющих технологий 2025 года по версии CES 2025

После завершения CES 2025 команда TechRadar вернулась с незабываемыми впечатлениями от необычных пушистых роботов и масок для лица с светотерапией. CES — это удивительное место, которое дает представление о новинках гаджетов и технологических трендах, которые ожидаются в следующем году. Мы собрали все важные события в одном месте.

На этот раз мы оставили в стороне AI, поскольку все уже знают, что искусственный интеллект будет встроен в каждый продукт 2025 года, несмотря на отсутствие прорывных звезд CES, как это было с Rabbit R1. Вместо этого мы сосредоточились на трендах, которые будут особенно интересны для обычных любителей технологий. Это развитие технологий телевизоров, инновации в экранах ноутбуков и быстрорастущий мир умных очков. Реклама

Говоря о телевизорах, в этом году на CES одной из главных тенденций стали телевизоры с технологией RGB-подсветки. Известные бренды, такие как Hisense, Samsung и TCL, представили свои версии этой технологии. RGB-подсветка позволяет телевизорам достигать более высокой яркости и энергоэффективности. Хотя технология не станет массовой в этом году, но первые модели уже появятся на рынке.

Также мы увидели продолжение любви к огромным телевизорам. На выставке были представлены модели с диагональю более 100 дюймов от ведущих производителей. Хотя они и остаются на премиум-уровне, эти огромные панели становятся более популярными и доступными.

Другой инновацией на CES стали E Ink дисплеи. Эти экраны не требуют много энергии и более комфортны для глаз. Например, компания Continental показала приборную панель автомобиля с E Ink дисплеем, а InkPoster представляет собой альтернативу для настенного искусства.

Роботы-пылесосы продолжают развиваться, получая новые функции. Некоторые из них могут собирать рассыпанные носки, а другие даже доставлять бутерброды. Они становятся все более полезными в бытовых задачах.

Умные очки начали активно внедряться в повседневную жизнь. На выставке выделялись две модели, одна из которых получила нашу награду как лучшие AR-очки. Эти устройства предоставляют пользователям возможность получать информацию через дисплей, встроенный в обычную оправу очков.

Здоровье также продолжает интегрироваться в технологии. Концепция смарт-зеркал позволяет пользователям получать данные о своем здоровье через такие привычные вещи, как зеркало в ванной. Эти устройства могут измерять вес, здоровье сердца и даже проводить ЭКГ.

Наши питомцы тоже получили свою долю внимания от производителей гаджетов. Новые технологии позволят домашним животным испытать множество приятных моментов благодаря инновациям, таким как очистители воздуха для домашних питомцев и трекеры для собак.

В мире ноутбуков мы увидели появление новых форм-факторов дисплеев. Рулонные и двойные дисплеи увеличивают пространство для работы, что делает ноутбуки более функциональными и удобными в использовании.

Умные кольца продолжают завоевывать популярность, представив новые функции и соперничая с такими брендами, как Oura и Samsung. Модели 2025 года фокусируются на удобстве и новых возможностях отслеживания здоровья.

Кофе-машины не остались в стороне от технологических тенденций. Были показаны машины, использующие воздух для приготовления кофе, и устройства, способные быстро создавать холодные напитки.

И наконец, роботы с искусственным интеллектом все активнее вторгаются в нашу жизнь. Они становятся более реалистичными и способны не только общаться, но и заботиться о здоровье своих владельцев.

Эти тренды демонстрируют значительные изменения, которые ожидаются в мире технологий в 2025 году, и CES стал отличной площадкой для их представления.

Источник: TechRadar