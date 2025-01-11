Электромобили Honda Zero выглядят ещё привлекательнее при ближайшем рассмотрении.

Концепты Honda Zero: возврат к будущему дизайну

Honda представила одно из самых любопытных дизайнерских решений на прошлогодней выставке CES с двумя прототипами Honda Zero: Saloon и Space-Hub. Обещая вернуться через год с более близкой к массовому производству моделью, компания не стала смягчать футуристические элементы дизайна, а наоборот, сделала на них акцент.

Нестандартные решения в Honda 0 Saloon и Honda 0 SUV

Модели Honda 0 Saloon и Honda 0 SUV сохранили многие особенности, сделавшие концепты такими необычными и интересными, но это не та электрическая версия CR-V, которую клиенты просили компанию создать годами. Заявления Honda звучат примерно так: «Мы видим и слышим вас, но это не наш путь». Реклама

Новые идеи и вехи прошлого

Много было уже сказано о сходстве прототипов Honda Zero с культовыми машинами 70-х и 80-х годов, такими как Lamborghini Countach, AMC Gremlin, Aston Martin Lagonda Shooting Brake и Brubaker Box.

Моя теория заключается в том, что Honda обращается к таким источникам вдохновения, чтобы смягчить впечатление от ультра-минималистичного интерьера и всех маркетинговых разговоров о «транспортных средствах, определяемых программным обеспечением». Основное объявление Honda в этом году связано с собственной операционной системой, получившей имя в честь робота Asimo.

Программное обеспечение как основная ценность

Электромобили Zero больше похожи на многоуровневую витрину для демонстрации ключевого продукта — программного обеспечения. Ведь что может лучше привлечь внимание к лекции о «высокопроизводительных системах-на-чипе», чем демонстрация перед автомобилем, который, кажется, вот-вот начнет плавать в невесомости?

Honda 0 Saloon

Одной из особенностей Honda 0 Saloon является отсутствие заднего окна — округлый прямоугольник на задней стороне машины не является прозрачным. Этот элемент придает автомобильному дизайну глубину, но на самом деле это просто фонарь.

Особое внимание привлекает также отсутствие боковых зеркал заднего вида. Вместо них Honda использует камеры, и водителям, чтобы проверить слепые зоны, придется прибегать к помощи экранов на концах длинного стеклянного элемента, охватывающего приборную панель. Разумеется, в США требуется наличие обычных зеркал, так что это решение скорее обнадеживает на будущее.

Honda 0 SUV

Honda 0 SUV выглядит менее экстравагантно, чем Saloon, что может означать, что мы увидим эту модель на дорогах США раньше, чем седан. В этой версии есть заднее окно, а воздушность салона как бы отсылает к дизайну Honda Zero с принципами «тонкий, легкий и умный».

Технические характеристики пока не представлены, но Honda заявила, что Zero EVs черпают вдохновение из опыта компании в гонках Формулы 1. Автомобили используют систему e-Axle для оптимальной эффективности батареи, которая превращает электрическую энергию в движущую силу. Ожидается запас хода около 300 миль, что соответствует батарее на 80–90 кВтч.

Интерьер и технологии

Отсутствие физических кнопок или ручек в салоне обеих моделей ясно демонстрирует, что автопроизводители продолжают игнорировать просьбы клиентов оставить физические элементы управления. Думаю, я выгляжу старомодно, но использованию сенсорных панелей за рулем я предпочел бы больше физических действий.

Рулевой штурвал — один из таких часто встречающихся элементов, которые редко доходят до серийного производства. Панорамная крыша также несет в себе призыв к «тончайшим» дизайнерским принципам. Уровень автономности Zero автомобилей от Honda обещает Level 3, пока требующий разъяснений по части передачи управления от системы к водителю.

Вопросов о будущих машинах Honda Zero много. Появятся ли они в массовом производстве? Шансы есть, хотя не очень высокие.

Источник: TheVerge