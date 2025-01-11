Шпионские фотографии демонстрируют обновлённую модель Tesla Model Y на тестах.

Обновленный Tesla Model Y «Juniper»

Фотографии, размещенные в социальных сетях, демонстрируют обновленный дизайн Tesla Model Y «Juniper». Автомобиль получил новый передний дизайн фар, отказавшись от оригинального стиля Model 3, и теперь оснащен световой полосой, напоминающей о Chevy Equinox EV. Согласно информации, предоставленной InsideEVs, аккаунт в Instagram под названием Cochespias1 и пользователь X по имени DominicBRNKMN опубликовали шпионские снимки обновленной версии Model Y, передвигающейся по снегу. Реклама

Несмотря на то что изображения несколько размытые, они также показывают новый задний свет, схожий с дизайном Cybertruck, который уже был освещен в утечке информации в июле.

Учитывая, что с момента выхода автомобиля на рынок в 2020 году изменений практически не было, за исключением обновления центральной консоли, обновление назрело давно. Последнее крупное обновление Tesla коснулось модели Model 3 «Highland», дебютировавшей в США в прошлом году. В него входили изменения в передней и задней части автомобиля, а также улучшения, направленные на снижение уровня шума и улучшение качества езды.

Источник: TheVerge