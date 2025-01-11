Цукерберг критикует Apple в интервью с Джо Роганом

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг выразил мнение, что Apple «давно не создавала ничего великого» и живет за счет своих прошлых успехов. «Стив Джобс изобрел iPhone, и теперь, спустя 20 лет, они просто пользуются плодами этого», — сказал он на этой неделе.

Цукерберг высказал это мнение во время почти трехчасового подкаста с Джо Роганом, где наряду с обсуждением изменений политики модерации Meta и отказом от политики разнообразия и инклюзии, они затронули тему конфликтов Meta с Apple и их политикой. Реклама

Разговор начался с претензий Рогана к Apple. Он сказал, что переходит «с Apple на Android», отчасти потому, что ему не нравится, что он «привязан к одной компании». Также он не в восторге от политики App Store Apple. «То, как они управляют Apple Store, беря с людей 30 процентов, кажется безумием, что они могут так поступать», — отметил он.

«У меня есть мнение об этом», — заявил Цукерберг. Несмотря на то, что он признал значимость iPhone «как одного из величайших изобретений всех времен», он подчеркнул, что Apple установила правила, которые «кажутся произвольными».

Цукерберг отметил, что Apple «ослабила способность кого-либо еще создавать что-либо, что может подключаться к iPhone так же, как и продукты Apple, такие как AirPods». Если бы Apple позволила другим использовать свой протокол, «на рынке, вероятно, было бы намного больше конкурентов для AirPods», — сказал Цукерберг.

Естественно, за недовольством Цукерберга стоят бизнес-интересы. Meta давно испытывает проблемы с Apple и 30-процентной комиссией, которую компания берет за некоторые транзакции в App Store. Ограничения iOS затруднили конкуренцию Meta в области аппаратного обеспечения и стоили компании миллиардов долларов на рекламе. Цукерберг заявил, что если бы не «случайные правила» Apple, Meta могла бы зарабатывать в два раза больше согласно его «приблизительным оценкам».

Apple находится под все большим давлением, чтобы открыться. Компания уже внесла изменения в Европейском Союзе в ответ на новые законы, нацеленные на ее политику, и столкнулась с иском со стороны Министерства юстиции США за монополию на рынке смартфонов. Тем не менее, компания, кажется, намерена сохранять закрытую экосистему, пока ее не заставят изменить.

Цукерберг считает, что политика Apple «продвигать только свои продукты» в конечном итоге нанесет ущерб компании. Он отметил, что Apple «долго не выпускала инновационных вещей». Он добавил, что индустрия технологий «супердинамична», и «если ты не работаешь над инновациями в течение 10 лет, тебя в конце концов обойдут».

Apple на запрос комментариев относительно высказываний Цукерберга не ответила.

В беседе с Роганом Цукерберг также затронул множество других технологических тем, включая искусственный интеллект и свои мысли о времени, которое его дочь проводит, играя в Minecraft. Он также говорил о нейронных интерфейсах и о том, как физический и цифровой миры будут соединяться.

По его мнению, пройдет еще много времени, прежде чем мы начнем широко использовать технологии, которые прямо связываются с мозгом. Цукерберг также описал преимущества наручного нейронного интерфейса, над которым Meta работает в рамках своих очков дополненной реальности Orion.

В будущем Цукерберг видит мир, где можно будет использовать наручный нейронный интерфейс и очки, чтобы отправить текстовое сообщение другу или AI и получить ответ через очки. Он также полагает, что по мере развития умных очков или даже контактных линз как вычислительной платформы, интернет станет «наложенным» на физический мир.

«Я думаю, что мы будем жить в таком удивительном мире, где большая часть мира будет физической, но будет расти количество виртуальных объектов или людей, которые будут взаимодействовать в новых формах, как голограммы», — добавил он.

«Больше нет физического мира и цифрового мира. Мы в 2025 году. Это один мир».

Источник: TheVerge