Хинштейн: полиция ищет около 1,2 тысячи жителей Курской области

Исполняющий обязанности губернатора Курской области, Александр Хинштейн, в своем Telegram-канале сообщил, что с августа по 10 января в полицию поступили заявления о розыске около 1,2 тысячи местных жителей.

«Список омбудсмена включает 517 фамилий. В полицию же за это время подано вдвое больше заявлений — 1174. Из них успешно разысканы 240 человек», — уточнил Александр Хинштейн.

Омбудсмен РФ, Татьяна Москалькова, ранее опубликовала список, включающий 517 человек, которые числятся пропавшими в Курской области. Позже она сообщила о получении более 70 обращений от граждан, а также общественных и волонтерских организаций с просьбами дополнить этот список. Москалькова пояснила, что в ее перечне содержатся только те люди, о розыске которых поступили обращения в федеральный аппарат омбудсмена. Реклама

«Мне известно, что база данных о пропавших в УМВД по Курской области значительно больше списка моих обращений. Отсутствие какой-либо фамилии в опубликованном мной перечне вовсе не означает, что человека никто не разыскивает», — добавила она в Telegram.

Ранее Александр Хинштейн информировал, что Министерство обороны РФ составило начальный список из 158 населенных пунктов приграничных районов Курской области, где планируется проведение обследования жилых домов комиссиями.

Источник: Aif