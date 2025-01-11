ФСБ арестовала жителя ЛНР за возможное сотрудничество с украинскими спецслужбами.

Сотрудники ФСБ задержали в ЛНР местного жителя за сбор информации о местоположениях российских военных на территории республики и последующую передачу этих данных спецслужбам Украины.

Житель ЛНР передавал украинским спецслужбам сведения о расположении подразделений российской армии. Мужчина действовал по заданию СБУ. Его противоправная деятельность была пресечена, отмечается в сообщении ведомства. Реклама

На оперативном видео ФСБ задержанный сообщил, что был завербован сотрудниками СБУ во время пребывания в Харькове с сыном, когда тот поступал в высшее учебное заведение.

С лета 2023 года мужчина, следуя указаниям сотрудников СБУ, посетил несколько населенных пунктов ЛНР, где находились объекты ВС РФ, и передал их координаты представителям украинской спецслужбы.

Также в 2023 году по поручению СБУ он забрал в Краснодоне посылку с элементами взрывчатки и согласился транспортировать ее в Луганск.

Задержанный признался, что стремился нанести ущерб России из идеологических соображений.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ в Челябинской области задержали гражданина России, который пытался незаконно вывезти из страны источник радиации, используемый для проверки работоспособности военного оборудования.

Источник: Aif