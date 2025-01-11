Фетисов: политические решения не должны влиять на российских хоккеистов за границей​

Вячеслав Фетисов, депутат Государственной думы и двукратный олимпийский чемпион, выразил мнение, что в отношении российских хоккеистов, выступающих за рубежом, не должны приниматься политические решения.

Издание The Hockey News опубликовало рейтинг самых влиятельных людей в хоккее на 2025 год. Российский нападающий и капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не попал в топ-100 этого списка. Единственным россиянином, вошедшим в рейтинг, стал вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, занявший 41-е место. Реклама

Фетисов отметил: «Я считаю, что этот рейтинг был составлен на основании календарного года — второй половины предыдущего сезона и начала текущего. В таком случае, Сергей Бобровский обязательно должен был быть включен. Но я не думаю, что это связано с политическими решениями. В тех местах, где сегодня играют десятки наших хоккеистов, выступающих на высочайшем уровне, политика не должна вмешиваться. Тем более, что они привлекают множество зрителей на стадионы».

Между тем, Люк Тардиф, президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF), ранее заявлял о важности возврата сборных России и Белоруссии к международным соревнованиям, подчеркнув, что безопасность игроков и турниров остается главным приоритетом.

Источник: Aif