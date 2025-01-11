Учитель пожертвовал часть печени, чтобы спасти жизнь бывшему ученику

Спасительное вмешательство: история Эзры и Кариcсы

Когда пятилетний Эзра Точек из Олдена, штат Нью-Йорк, столкнулся с осложнениями прогрессирующего заболевания печени, его бывшая воспитательница детского сада, Кариccа Фишер, стала неожиданным героем. 21-летняя учительница и военнослужащая ВВС США бескорыстно пожертвовала часть своей печени, подарив Эзре второй шанс на жизнь. Жизненно важная трансплантация была проведена медицинскими командами Детской больницы Хассенфельда при NYU Langone и Института трансплантации NYU Langone.

Неожиданное предложение помощи

25 мая 2024 года Кариccа пришла к дому семьи Точек с табличкой: «Эзра, хочешь разделить мою печень?» Идеальное совпадение доноров не только спасло жизнь Эзры, но и привело к успешной пересадке, которая состоялась 7 августа 2024 года в Миннесоте. Реклама

Из приемной семьи к родному очагу: ранние трудности Эзры

В 2019 году Карен и Рон Точек приняли Эзру в качестве приемного ребенка. С рождения он страдал от серьезных повреждений печени, что вызвало блокировки желчных протоков и ухудшение функции печени. Педиатрический хирург Кавех Вали, направил Эзру к Адаму Гриземеру, директору Программы трансплантации печени у детей в Детской больнице Хассенфельда, чтобы обсудить возможные решения.

Карен отправилась в Нью-Йорк, где доктор Гриземер провел хирургическую процедуру по реконструкции и открытию желчных протоков Эзры, предоставив ему несколько лет нормального функционирования печени. «Мы хотели выиграть время, чтобы Эзра мог подрасти перед трансплантацией», отметил доктор Гриземер.

Со временем Эзра стал полноправным членом семьи Точеков, и в 2022 году супруги официально его усыновили.

Обострение состояния и поиски донора

К февралю 2024 года состояние Эзры ухудшилось до терминальной стадии печеночной недостаточности. Симптомы включали сильный зуд, рубцевание печени и усталость, что делало повседневную жизнь невыносимой. Врач-гепатолог отметил, что Эзра необходимо внести в список ожидания на трансплантацию.

Карен обратилась к помощи социальных сетей в поисках донора. «Когда стало ясно, что Эзре нужна трансплантация, стало очень страшно осознать, как добыть этот орган», поделилась Карен. Кариccа, увидела публикацию и сразу решила помочь, подав заявку на донорство в Институт трансплантации NYU Langone. Она оказалась идеальной кандидаткой.

Трансплантация, принесшая надежду

7 августа Кариccа перенесла малоинвазивную роботизированную операцию, чтобы удалить 30% своей печени для трансплантации. «NYU Langone является одним из немногих центров в США, способных выполнить эту процедуру роботизированно», пояснил доктор Халазун. «Наши передовые методы позволяют донорам быстрее восстанавливаться и возвращаться к нормальной жизни».

Трансплантация Эзры прошла успешно. «Нам нужна была лишь небольшая часть печени Кариccы для Эзры, так как она будет расти вместе с его телом», сказал доктор Гриземер. Печень — единственный орган, который может регенерировать и восстанавливаться.

Несмотря на некоторые осложнения, Эзра быстро вернул свою энергию и аппетит. Во время выздоровления Кариccа навестила Эзру в детской реанимации больницы, где он встретил ее с улыбкой и шутками.

Новый этап и воссоединение в «больнице Эзры»

К 20 сентября Эзра был выписан для дальнейшего наблюдения. 1 ноября он вернулся к семье. «Эзра догнал своих сверстников в развитии,» отметила доктор Витторио. Карен ощутила огромное облегчение, вернув его домой.

Эзра вскоре снова посетил больницу для воссоединения с командой, которая его лечила, и встретил Кариccу. «Эзра любит встречаться с «своими» друзьями из больницы», отметила Карен. Они надеются, что их история вдохновит других стать донорами органов.

«Я безмерно благодарна Кариccе за этот подарок жизни Эзре,» сказала Карен.

Кариccа добавила: «Награда за помощь кому-то в беде неоценима. Я надеюсь, что больше людей задумаются о донорстве. Это решение может по-настоящему изменить жизни.»

Источник: NewsMedical