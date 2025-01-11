Утечка данных в PowerSchool раскрыла информацию о студентах и сотрудниках школ по всей территории США

Школы по всему США и Канаде предупреждают родителей о возможной утечке данных, которая могла затронуть информацию о студентах и сотрудниках. Платформа PowerSchool, предоставляющая услуги более чем 60 миллионам учеников и имеющая 18,000 клиентов по всему миру, столкнулась с утечкой данных. Это могло привести к раскрытию имен и адресов студентов и педагогов, а в некоторых случаях даже к утрате более закрытой информации, такой как номера социального страхования, медицинская информация и оценки.

Как первоначально сообщил ресурс Bleeping Computer, злонамеренные лица получили доступ к платформе поддержки PowerSchool, используя украденные учетные данные. PowerSchool сообщила Bleeping Computer, что только «часть» школ оказалась затронутой, однако точное количество пострадавших школ или людей не озвучено. Кроме того, в сообщении для своих клиентов PowerSchool утверждает, что выплатила выкуп и «…получила разумные гарантии от злоумышленников относительно удаления данных и отсутствия дополнительных копий.» Реклама

На сайте PowerSchool и в ее социальных сетях нет упоминания о произошедшей утечке данных или инструкций для тех, кто мог пострадать.

В письме для издания The Verge представитель PowerSchool Бет Киблер сообщила, что компания узнала о «возможном инциденте в области кибербезопасности» 28 декабря и предприняла все необходимые меры, чтобы предотвратить дальнейший несанкционированный доступ или использование данных. Киблер также написала:

Инцидент изолирован, и мы не ожидаем, что данные будут обнародованы или станут доступными. PowerSchool не испытывает и не ожидает каких-либо сбоев в работе и продолжает предоставлять услуги своим клиентам в обычном режиме.

Источник: TheVerge