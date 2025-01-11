ТикТок по-прежнему на грани запрещения после слушаний в Верховном суде.

После того как Верховный суд заслушал устные аргументы по закону, который может запретить TikTok, становится очевидным, что одна из последних возможных надежд для компании не спасет ее от надвигающейся высылки. TikTok окажется под запретом в США, если только Верховный суд не заблокирует действие закона до 19 января или его материнская компания в Китае, ByteDance, не решит продать активы. Продажа — и возвращение — TikTok может произойти уже после истечения срока, и избранный президент Дональд Трамп может попытаться найти креативные способы не привести закон в исполнение, как только вступит в должность на следующий день. Однако чем дольше это затягивается, тем более неустойчивым выглядит положение TikTok.

Старший аналитик Bloomberg Intelligence по судебным разбирательствам Мэтью Шеттенхельм оценивал шансы TikTok на успех в Верховном суде в 30 процентов до устных дебатов, но после них снизил прогноз до 20 процентов. TikTok пыталась убедить судья издать временное постановление об остановке закона без определения его по существу — вариант, предложенный Трампом для попытки осуществления сделки по продаже TikTok. Однако, по мнению Шеттенхельма, это маловероятно — суд обычно не передает такие дела в связи со сменой администрации и избегает создания такого прецедента. Реклама

Краткое постановление по делу может быть вынесено уже в пятницу после собрания судей. Суд планирует также объявить о решениях в понедельник утром, но Шеттенхельм предостерегает от быстрой интерпретации его отсутствия до этого срока — это может означать, что они пишут более обширное объяснение.

Трамп выразил желание сохранить приложение, и теоретически, он может заявить, что не будет исполнять закон. Однако судья Соня Сотомайор отметила, что даже если он решит не вводить закон, это не обеспечит достаточной защиты компаниям, таким как Apple и Google, которые могут быть оштрафованы на $5000 за каждого пользователя, который зайдет в TikTok из их магазинов приложений. Генеральный солиситор США Элизабет Прелогар указала, что срок давности составляет пять лет; эти компании будут нарушать закон, пока он в силе, и могут столкнуться с санкциями после ухода Трампа, если следующая администрация решит применить его.

«Думаю, эти компании будут нести огромный риск не придерживаться закона, надеясь, что президент Трамп не будет применять его против них», — говорит Шеттенхельм. «Можно получить потенциальные убытки на сотни миллиардов долларов. И даже если Трамп говорит: ‘не волнуйтесь, я не буду применять его к вам’, действительно ли вы хотите рисковать тем, что он изменит свое мнение?»

Шеттенхельм не считает, что решение против TikTok создаст прецедент, угрожающий американским компаниям в социальных сетях. «Я не вижу другой социальной сети с похожей ситуацией, как у TikTok», — говорит он, подчеркивая, что основной вопрос связан с вопросами собственности. Компании электронной коммерции с иностранной собственностью, такие как Shein и Temu, могут быть другой историей. Но, он отмечает, «ничего из этого не кажется неминуемой угрозой из-за этого дела».

Юрист и эксперт по Первой поправке Гаутам Ханс из Корнельского университета согласен, что судьи вряд ли отменят закон, но он беспокоится, что такое решение может иметь более широкие последствия для других компаний. Во время дебатов адвокаты TikTok и его пользователей обсуждали гипотетические ситуации о том, может ли запрет на определенные типы корпоративной структуры, например, владение китайской материнской компанией, позволить скрытно регулировать свободу слова — включая требование продать компанию в наказание за защищенную речь. Однако эти опасения не выглядели решающими для суда.

«К сожалению, многие судьи слишком доверчиво отнеслись к этому закону, который явно затрагивает права на свободу слова на неясных основаниях национальной безопасности», — сказал Ханс в заявлении. «Я не думаю, что разница между иностранным и внутренним владением стабильна, чтобы развеять мои опасения, что решение в пользу запрета TikTok создает очень скользкий путь».

Источник: TheVerge