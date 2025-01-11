США уменьшили ввоз палладия из России на 20%

В период с января по ноябрь 2024 года Соединенные Штаты импортировали палладий из России на сумму 861,9 миллиона долларов. Этот показатель на 20% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные американской таможни.

Объем закупок палладия стал минимальным с 2017 года. Впервые за шесть лет стоимость импорта опустилась ниже миллиарда долларов, напомнив, что в 2018 году эта сумма составляла 924,7 миллиона долларов. Реклама

Несмотря на снижение объемов, Россия остается ведущим экспортером палладия в США. В число основных поставщиков этого металла в США также входят Южно-Африканская Республика, Южная Корея, Бельгия и Италия.

В ноябре появилась информация, что Соединенные Штаты оказывают давление на Европейский Союз с целью запрета импорта палладия и титана из России.

Источник: Aif